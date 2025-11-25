Porté par le record d’audience historique enregistré en Europe lors du match d’ouverture des Spurs de Victor Wembanyama le 26 octobre, Prime Video diffusera cette saison plus de 80 matches NBA, dont 29 en prime time européen. Amazon Ads en profite pour déployer en France des solutions publicitaires inédites sur le sport en direct.
Et d’ajouter : « C’est pendant les événements sportifs en direct que notre public est le plus engagé, et ces nouvelles solutions permettent aux marques d’en tirer pleinement parti avec des publicités pertinentes, et engageantes, qui génèrent des résultats quantifiables. »
Une palette de fonctionnalités inédites en France
C’est précisément pour concrétiser cette vision qu’Amazon Ads déploie dès cette saison une palette de fonctionnalités inédites en France sur le sport en direct :
- Achat programmatique en direct via Amazon DSP sur les matches NBA (Prime Video et NBA League Pass) : une première en France sur le live sportif.
- Publicités vidéo interactives pendant le match : un clic sur la télécommande ajoute le produit au panier ou envoie un lien direct Amazon sans interrompre le visionnage (+27 % de visites produit, +28 % d’achats).
- Spots 30 secondes 100 % personnalisés selon profil, géo et comportement (ex. : différents modèles auto diffusés simultanément à des cibles distinctes) : jusqu’à +83 % de conversions observées aux États-Unis.
- Mesure d’impact enrichie post-match avec Dynata (brand lift), Lumen (attention), Audience Project (couverture/fréquence) et Latitude (testing créatif).