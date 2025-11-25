Porté par le record d’audience historique enregistré en Europe lors du match d’ouverture des Spurs de Victor Wembanyama le 26 octobre, Prime Video diffusera cette saison plus de 80 matches NBA, dont 29 en prime time européen. Amazon Ads en profite pour déployer en France des solutions publicitaires inédites sur le sport en direct.

« Le sport en direct offre aux marques des moments uniques pour créer un engagement fort avec les passionnés. Avec l’enrichissement de notre catalogue sportif sur Prime Video, notre expertise en production de contenu et en publicité ouvre de nouvelles opportunités pour les annonceurs dans ce secteur en pleine mutation », confirme Adrien Masson, Directeur Général France d’Amazon Ads.

Et d’ajouter : « C’est pendant les événements sportifs en direct que notre public est le plus engagé, et ces nouvelles solutions permettent aux marques d’en tirer pleinement parti avec des publicités pertinentes, et engageantes, qui génèrent des résultats quantifiables. »

Une palette de fonctionnalités inédites en France

C’est précisément pour concrétiser cette vision qu’Amazon Ads déploie dès cette saison une palette de fonctionnalités inédites en France sur le sport en direct :