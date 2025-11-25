TikTok et LFP Media poursuivent leur idylle

TikTok et LFP Media annoncent le renouvellement de leur partenariat pour la quatrième année consécutive, affirmant leur ambition commune : « offrir aux fans de football français une expérience digitale toujours plus innovante et immersive, partout dans le monde ».

Avec 21,7 millions d’abonnés sur son compte officiel @ligue1, la Ligue 1 McDonald’s s’impose désormais comme la 3ᵉ ligue la plus suivie d’Europe sur TikTok. Portée par un engagement en constante progression, elle totalise 5 milliards de vues, dont 1,6 milliard sur la saison 2024-2025.

Le hashtag #Ligue1, quant à lui, a généré plus de 132 000 vidéos publiées l’an dernier, illustrant l’attractivité du championnat. Les clubs de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT présents sur TikTok contribuent pleinement à cet engouement, totalisant 77 millions d’abonnés et 2,8 milliards de vues sur la saison 2024-25.

Des innovations pour enrichir l’expérience fan

La collaboration entre LFP Media et TikTok s’appuie sur des activations exclusives à la plateforme, destinées à renforcer la visibilité et l’accessibilité du championnat au plus grand nombre :

Search Hub et mini-site dédié : Chaque vidéo publiée sur le compte de la Ligue 1 McDonald’s intègre un lien cliquable redirigeant les utilisateurs vers les plateformes de diffusion, en France comme à l’international. TikTok conforte ainsi son rôle de partenaire majeur du sport en facilitant l’accès à des contenus complémentaires, plus longs et exclusifs disponibles en dehors de la plateforme.

Concours vidéo interactifs : Pour animer la communauté de supporters et au-delà, les fans sont invités à créer et partager leurs moments préférés en vidéos au format court sur TikTok autour du #Ligue1.

Des buts en quasi direct sur @ligue1plus en France : Afin de revivre les temps forts des matchs, les buts de chaque rencontre sont publiés sur TikTok. Cette expérience inédite est également déployée à l’international en partenariat avec les détenteurs de droits.

Un programme ambassadeurs et des formats exclusifs

Par ailleurs, LFP Media et TikTok ont mis en place un programme Ambassadeurs qui réunit une quinzaine de créateurs offrant une analyse engageante du championnat. Sur la saison 2024-25, ce sont plus de 1 000 contenus qui ont été publiés via ce programme, notamment lors des matchs de Ligue 1 McDonald’s.

Cette collaboration permet également de développer des formats innovants, comme la mini-série Rising Stars, disponible sur le compte TikTok @ligue1, qui met en avant les jeunes talents du championnat. La saison 2, lancée avec Louis Leroux et le FC Nantes, enregistre déjà de belles performances, confirmant l’engouement pour les pépites de la Ligue 1 McDonald’s. Des résultats qui s’inscrivent dans la continuité de la saison 1, laquelle avait cumulé plus de 28 millions de vues.

En 2024, LFP Media et TikTok ont également pu s’associer autour d’un événement majeur de la culture sportive et populaire française, en prenant la route du Tour de France, pour aller à la rencontre des fans au-delà du football. Ainsi, LFP Media a pu prendre place, via l’incarnation d’Adil Rami, au sein de la #TikTokCyclingRace. Il a pu ainsi mettre en avant la Ligue de Football Professionnel durant la sixième étape du Tour 2025. L’ensemble des contenus produits par LFP Media durant la “Grande Boucle” a atteint 26 millions de vues

Et cette saison ?

Avec 734 millions de vues sur le compte officiel @ligue1 depuis le début de la saison 2025-2026, la Ligue 1 McDonald’s confirme sa dynamique sur TikTok. Pas encore à la mi-saison elle cumule déjà 56 millions de likes, tandis que 54 millions de vues proviennent directement des outils de recherche, démontrant l’efficacité des produits in-app. L’impact du hashtag #Ligue1 se renforce également, avec 2,14 milliards de vues générées à ce jour, dont 1,22 milliard en France, attestant de l’attractivité toujours grandissante du championnat.