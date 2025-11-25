Alpes Françaises 2030 crée sa Commission des Athlètes

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes Françaises 2030 a officialisé la création de sa Commission des Athlètes, après validation de sa composition lors du Bureau Exécutif du COJOP, tenu ce jour.

Le lancement de cette commission paritaire, composée de 22 athlètes, olympiques et paralympiques, représentant la diversité des sports et territoires, marque une étape importante dans la structuration du COJOP. Elle témoigne de la vision portée par le comité : préparer et délivrer des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes Françaises 2030 qui placent les athlètes au cœur du projet. La commission constituera ainsi une instance clé de dialogue, force de proposition et engagée dans la conception et la réalisation des Jeux.

Elle s’inscrit dans une démarche globale d’inclusion des athlètes dans la gouvernance du projet, alignée sur les standards internationaux du CIO et de l’IPC. Elle permettra à tous les athlètes, en activité ou non, de bénéficier d’une écoute et d’une représentation sur les sujets concernant leur expérience des Jeux.

La constitution de la commission repose sur un modèle mixte pour assurer sa représentativité et combiner ainsi légitimité démocratique et expertise sur les spécificités liées au Jeux d’hiver. Elle est en effet composée à la fois d’athlètes nommés par le COJOP, d’athlètes membres de droit mais également d’athlètes élus par leurs pairs, ce qui constitue une innovation. Un processus électoral, piloté conjointement avec le mouvement sportif, a ainsi vu le jour ces dernières semaines pour élire 8 des 22 membres de la commission.

La mission de la commission :

Recueillir et transmettre au comité d’organisation des Alpes Françaises 2030 les besoins, attentes et priorités des athlètes.

Participer à l’élaboration du projet sur les aspects liés à l’expérience des athlètes et aux conditions favorables à la performance : Villages Olympiques et Paralympiques, célébrations, cérémonies d’ouverture et de clôture…

Servir de trait d’union entre les athlètes, les territoires, la jeunesse et les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Maintenir un lien étroit avec les instances nationales et internationales d’athlètes : Commission des athlètes du CNOSF et du CPSF, commissions fédérales – nationales et internationales et

Commission des Athlètes du CIO et de l’IPC.

Contribuer à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030.

