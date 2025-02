Le succès international du eDreams Barcelona Mitja Marató by Brooks

Au semi-marathon de Barcelone tenu dimanche, les équipes de Brooks ont fait parler leur créativité pour satisfaire les coureurs venus du monde entier grâce à des activations innovantes, dans une course de niveau international.

56:42, c’est le chrono stratosphérique du vainqueur Ougandais Jacob Kiplimo, qui pulvérise le record du monde de la distance (ancien 57:30). Une aubaine pour Brooks, sponsor principal de l’événement, qui voit le nom de sa marque associé à cette performance de très haut niveau. Au-delà de ce chrono, la marque américaine a su faire de cette course une réussite grâce à ses activations, son mélange d’athlètes élites et amateurs, et ses 30.000 participants venus à 40% de l’étranger.

Pour une marque de sport, l’objectif, à travers un événement d’une telle ampleur, c’est d’offrir une expérience globale à ses participants. Bien au-delà de la course, il faut les amener à nouer un lien émotionnel durable avec la marque. Dans un sport qui se rajeunit (55 % des coureurs étaient âgés de 18 à 35 ans à Barcelone) en même temps que sa pratique croît fortement, les marques de running se livrent bataille pour attirer les fans. Pour y parvenir, cela passe par des animations qui plongent les coureurs dans une ambiance festive, à l’image des services proposés par Brooks durant tout le week-end :

Un coin « Get Ready with Brooks » avec salon de coiffure, soins des ongles ou encore tresses colorées pour apporter une touche de fun et de l’énergie aux coureurs.

Un « Shakeout Run » le samedi matin qui rassemble athlètes élites Brooks, collaborateurs et fans de la marque. Soit environ 250 participants qui parcourent ensemble Barcelone dans un show musical de percussions.

Une collaboration avec Cafe de Finca sur le stand Brooks pour fournir café et énergie aux visiteurs.

Une frise chronologique retraçant l’évolution de la marque et de ses modèles de chaussures de 1914 à aujourd’hui, toujours sur son stand.

Dans l’optique de promouvoir ses engagements dans le haut niveau, Brooks a saisi l’occasion d’une telle vitrine pour aligner 37 athlètes de son team élite, traileurs et routards mélangés. 8 d’entre eux ont couru moins de 64:00, dont les français Anthony Marquant, Pierre Galbourdin et Anthony Frontera. Surtout, la Suissesse Oria Liaci a obtenu sa qualification pour les championnats d’Europe de semi-marathon dans un chrono de 1h11:19.