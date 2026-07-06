APM Monaco installe un terrain de padel éphémère face au Casino de Monte-Carlo

Du 1er au 12 juillet 2026, APM Monaco investit les Terrasses du Soleil, face au Casino de Monte-Carlo, avec un terrain de padel éphémère imaginé autour de sa nouvelle collection « Un été à Monaco ». Habillé de rouge et de blanc, aux couleurs de la Principauté, ce court associe les univers de la joaillerie, du sport et du lifestyle dans un cadre emblématique.

Une opération au profit de la Fondation Prince Albert II

Cette activation revêt également une dimension solidaire. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui soutient des projets en faveur de la protection de l’environnement, de la biodiversité, du climat et des océans, à Monaco comme à l’international.

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Le padel, terrain d’expression des marques

Avec cette opération, APM Monaco poursuit le déploiement de l’univers de sa collection « Un été à Monaco » à travers une expérience immersive et accessible au grand public. Une nouvelle illustration de l’engouement des marques pour le padel, devenu un puissant levier de communication et d’activation événementielle.