L’AOP Saint-Nectaire a choisi Baptiste Jauneau comme ambassadeur. Un partenariat entre deux figures emblématiques de l’Auvergne.

L’AOP Saint-Nectaire renforce sa communication en s’associant à l’un des visages les plus prometteurs du rugby français. Le demi de mêlée de l’ASM Clermont Baptiste Jauneau devient ambassadeur du célèbre fromage auvergnat.

À travers ce partenariat, la filière entend s’appuyer sur une personnalité jeune, locale et déjà reconnue sur la scène nationale. International français à quatre reprises, régulièrement capitaine de Clermont et candidat crédible aux prochaines sélections de Fabien Galthié, Jauneau incarne la nouvelle génération du rugby tricolore.

Exigence, persévérance et authenticité

Dans son annonce, l’AOP Saint-Nectaire met en avant des valeurs communes telles que l’exigence, la persévérance et l’authenticité, des qualités que la filière estime partager avec le joueur.

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Pour le Saint-Nectaire, l’opération permet également de renforcer son ancrage territorial en s’associant à une figure sportive identifiée à l’Auvergne. Une stratégie de communication de plus en plus utilisée par les filières agricoles, qui cherchent à valoriser leur savoir-faire à travers des ambassadeurs locaux.

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