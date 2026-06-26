Lacoste joue la carte de l’humour avec une nouvelle campagne mettant en scène Novak Djokovic entouré de chèvres, un clin d’œil à son statut de GOAT avant Wimbledon.

À quelques jours de Wimbledon, Lacoste mise sur l’humour pour célébrer son ambassadeur Novak Djokovic. L’équipementier français a dévoilé une nouvelle campagne publicitaire mettant en scène le Serbe… entouré d’un troupeau de chèvres.

Le concept repose sur un jeu de mots bien connu des amateurs de sport. GOAT, acronyme de Greatest of All Time (« le meilleur de tous les temps »), signifie également « chèvre » en anglais. Dans le film, Djokovic pratique le yoga avant d’être rejoint progressivement par plusieurs chèvres, tandis que le slogan « The GOAT of every court » (« Le GOAT de tous les courts ») vient conclure la séquence.

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Timing parfait

Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre Lacoste et le détenteur de 24 titres du Grand Chelem. L’été dernier déjà, la marque avait remplacé son célèbre crocodile par une chèvre verte sur une collection capsule imaginée pour l’US Open, clin d’œil assumé au surnom attribué au champion.

Le timing n’a rien d’anodin. Le tournage a été réalisé à Londres, où Novak Djokovic prépare Wimbledon, tournoi qu’il a remporté à sept reprises et où il tentera de décrocher un 25e titre du Grand Chelem.

Avec cette campagne décalée, Lacoste privilégie l’autodérision plutôt que le palmarès pour valoriser son ambassadeur, tout en capitalisant sur un terme devenu incontournable dans la culture sportive et sur les réseaux sociaux.

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