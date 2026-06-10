La marque de soins Paula’s Choice rejoint la FIFA pour les Coupes du monde 2026 et 2027. Une première qui mêle football, performance et soin de la peau.

Paula’s Choice entre sur le terrain du football mondial au meilleur des moments. La marque américaine de soins de la peau a annoncé son arrivée comme sponsor skincare officiel de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe du monde féminine 2027.

Pour accompagner ce partenariat, la marque lance une campagne mondiale baptisée « supporter officiel de votre peau ». L’idée : mettre en lumière les effets du sport sur les supporters autant que sur les athlètes. Soleil, transpiration, stress, nuits écourtées ou montagnes russes émotionnelles… autant de situations qui, selon Paula’s Choice, laissent aussi leur marque sur le visage des fans.

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Le dispositif s’appuie sur un film intitulé The Beautiful Game, qui présente le football comme une succession d’émotions visibles sur les visages. La campagne sera déployée à l’international via l’affichage, le digital et les réseaux sociaux.

Une marque déjà engagée dans le sport

Avec ce partenariat, Paula’s Choice poursuit son rapprochement avec le sport. La marque est déjà engagée auprès de plusieurs athlètes et organisations, notamment dans le sport féminin.

Pour marquer le lancement, elle commercialise également un coffret en édition limitée baptisé Starting Lineup, composé de trois de ses produits phares. Une activation qui lui offre une visibilité mondiale à l’approche du plus grand événement sportif de la planète.

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