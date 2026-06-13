Partenaire de Gentle Mates depuis sa création en 2023, TCL poursuit l’aventure avec la structure esport de Squeezie, Gotaga, Brawks et Nikof.

TCL et Gentle Mates continueront de faire équipe. La marque d’électronique grand public a annoncé le renouvellement de son partenariat avec la structure esport française pour une quatrième année consécutive.

Présent dès le lancement du club en avril 2023, TCL figure parmi les partenaires historiques de Gentle Mates. Depuis, la structure fondée par Squeezie, Gotaga et Brawks s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs de l’esport français, multipliant les succès sportifs et les opérations de communication.

Une gamme conçue par les deux entités

Cette collaboration s’est notamment concrétisée par le développement d’une gamme de moniteurs gaming conçue conjointement par les deux entités. Trois modèles sont aujourd’hui commercialisés, du moniteur pensé pour la compétition esport aux écrans plus polyvalents destinés au grand public.

Au-delà du matériel, le partenariat comprend une visibilité de TCL sur les maillots de Gentle Mates, des droits digitaux, des campagnes de contenus co-produits ainsi qu’une présence de la marque lors des principaux événements de la structure.

Pour TCL, l’objectif reste de renforcer sa présence dans l’univers du gaming et de l’esport. Pour Gentle Mates, ce renouvellement confirme la solidité d’un partenariat noué dès les premiers jours du projet.

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