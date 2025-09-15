Apollo lance un fonds sportif de 5 milliards de dollars pour le football mondial et les ligues

Apollo Global Management se prépare à lancer un véhicule d’investissement sportif de 5 milliards de dollars alors qu’il intensifie son implication dans le marché en pleine expansion du financement sportif. Avec plus de 800 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le groupe de capital-investissement basé à New York a progressivement développé son portefeuille sportif, et ce nouveau véhicule marque sa première décision de consacrer du capital permanent au secteur. La stratégie sera menée par de nouvelles recrues et se concentrera sur les prêts aux clubs et aux ligues, ainsi que sur l’acquisition de participations.

Le financement sportif est devenu de plus en plus attrayant pour les groupes de capital-investissement, comblant un vide laissé par les banques traditionnelles souvent réticentes à entrer dans le secteur. Ces firmes peuvent agir rapidement, déployant de larges sommes d’argent en échange de rendements élevés. Apollo s’est déjà forgé une réputation en proposant des montages financiers non conventionnels dans le football et au-delà.

L’une de ses premières opérations en Premier League fut un prêt de 93 millions de dollars à Nottingham Forest, garanti par des actifs tels que le stade du club. Ce mouvement financier a mis en évidence la manière dont l’investissement dans les clubs est souvent lié au potentiel de performance et à la perception du marché. Parallèlement à ces accords traditionnels, les plateformes numériques créent de nouvelles sources de revenus. Les opérateurs de crypto paris sportif, par exemple, offrent désormais à des clubs de Premier League comme Nottingham Forest une cote de 7/1 pour une qualification dans le top six. Ces plateformes sont devenues un écosystème parallèle de sponsoring et d’engagement des fans, attirant les utilisateurs grâce à des cotes compétitives, des paiements crypto rapides et des avantages tels que des bonus de bienvenue, des boosts de cotes et des paris gratuits. Le résultat est un écosystème financier en pleine expansion où les véhicules d’investissement traditionnels et les nouvelles sources numériques convergent pour remodeler le business du sport.

Plus récemment, Apollo a accordé environ 47 millions de dollars de financement à Sports Invest Holdings, dirigé par l’agent de football Kia Joorabchian, à un taux d’intérêt de juste plus de 10%. La dette était garantie par un portefeuille d’entreprises de l’agent, incluant AMO Racing, AMO Stables et Sports Invest UK, qui gère des joueurs à différents niveaux du jeu. Joorabchian a également travaillé à mettre Apollo en contact avec d’autres opportunités dans le football européen alors que la firme cherche à renforcer sa présence.

Les ambitions d’Apollo vont au-delà des prêts individuels. L’entreprise a été en discussion avec l’Atlético Madrid cet été pour acquérir une participation dans le troisième plus grand club de football d’Espagne. Par le passé, elle avait envisagé de soutenir des candidats au rachat de Manchester United et avait aussi accepté un accord de 1,15 milliard de dollars avec la ligue de football mexicaine, qui a finalement échoué. Ces initiatives mettent en lumière l’ampleur des opérations qu’Apollo est prête à entreprendre pour approfondir son implantation dans le football mondial.

D’autres acteurs majeurs du capital-investissement suivent une voie similaire. CVC, qui possède une longue histoire d’investissements dans le sport, a pris des participations dans la Liga et le tournoi de rugby des Six Nations depuis 2021. Ares Management, une autre firme américaine et l’un des plus proches concurrents d’Apollo, a octroyé des prêts à grande échelle au groupe Eagle Football de John Textor ainsi qu’au Chelsea FC.

L’attrait du sport pour ces firmes est évident. Il représente un secteur avec des bases de fans mondiales, des droits médiatiques précieux et des besoins de financement encore inexploités. Alors que les clubs et les ligues cherchent un accès rapide aux fonds tout en restant compétitifs, le capital-investissement propose des solutions que les prêteurs traditionnels sont souvent incapables ou peu disposés à offrir. La décision d’Apollo de consacrer du capital permanent suggère qu’il s’attend à ce que le financement sportif reste une zone d’investissement durable et rentable.

Avec cette nouvelle initiative, Apollo se positionne comme partenaire à long terme dans l’industrie sportive, non seulement à travers des prêts mais aussi en sécurisant des participations en capital pouvant générer des rendements significatifs. Le fonds de 5 milliards de dollars souligne à quel point le capital-investissement s’est aventuré sur un terrain autrefois dominé par les propriétaires traditionnels du sport, signalant une nouvelle ère où les groupes d’investissement jouent un rôle de plus en plus central dans la transformation du sport mondial.