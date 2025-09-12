CVC Capital Partners lance Global Sport Group pour gérer ses actifs sportifs

CVC Capital Partners, géant européen du capital-investissement gérant 200 milliards d’euros d’actifs, a annoncé mercredi à Londres la création de Global Sport Group (GSG), une division dédiée à ses investissements sportifs, évalués à 13,6 milliards de dollars.

GSG vise à regrouper les participations de CVC dans sept ligues sportives, favoriser leur collaboration et maximiser la création de valeur dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement, confirme Sportico.

À la tête de GSG, Marc Allera, ex-PDG d’EE, supervise une équipe expérimentée incluant Michelle Wilson et George Barrios, anciens dirigeants de la WWE, chargés de la marque et de l’engagement des fans, Simon Denyer, ex-PDG de DAZN, axé sur les médias et les paris, et Alkit Patel, responsable des opérations et de la gouvernance. Cette structure vise à capitaliser sur les évolutions du marché, comme la consommation mobile et l’essor des sports féminins.

CVC, coté sur Euronext Amsterdam depuis 2024, est un acteur majeur du sport. Après avoir quadruplé son investissement en revendant la Formule 1 à Liberty Media pour 8 milliards de dollars en 2016, le fonds détient aujourd’hui des parts dans la Liga, LFP Media (Ligue 1 et Ligue 2), Six Nations Rugby, WTA Ventures, Volleyball World, PREM Rugby et le United Rugby Championship.

Par ailleurs, GSG souhaite se renforcer en Amérique du Nord, où CVC fait partie d’un consortium autorisé à investir dans des franchises NFL.