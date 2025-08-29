Le courtier spécialisé dans les CFD, Ultima Markets, a été nommé partenaire régional officiel de l’Inter Milan en Asie.

Dans les faits, la structure basée à Hong Kong propose une infrastructure intelligente, une analyse approfondie du marché et un accompagnement fluide pour les traders.

Cette collaboration connecte ainsi Ultima Markets à la fanbase mondiale du géant italien, tout en mobilisant une communauté croissante de traders, unis par leur passion pour le ballon rond.

Grâce à ce partenariat pluriannuel, Ultima Markets proposera des contenus co-brandés, des activations numériques et des initiatives éducatives sur mesure pour les communautés financières et sportives en plein essor sur le continent asiatique.

La déclaration

« Ultima Markets incarne un esprit d’avenir et d’ambition qui reflète les valeurs de l’Inter. Ce partenariat représente une étape importante dans le renforcement de notre présence en Asie, où notre club est l’un des plus soutenus, avec plus de 295 millions de supporters. Grâce à cet accord, nous pourrons mobiliser nos supporters grâce à des initiatives innovantes et dynamiques. » (Giorgio Ricci, Directeur des Recettes de l’Inter de Milan)

