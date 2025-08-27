Sorare et LFP Media s’associent pour lancer une expérience fantasy inédite autour de la Ligue 1 McDonald’s, renforçant l’engagement des fans via une approche digitale, ludique et immersive.

Sorare, pionnier mondial du fantasy sport, renforce sa présence sur le marché français grâce à un partenariat inédit avec LFP MEDIA, la branche commerciale de la Ligue de Football Professionnel. Cette collaboration marque la première association officielle entre la start-up française et l’organe en charge de la promotion des championnats de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT.

We just announced a multi-year deal with the French Football League, host of the Champions League winners, consolidating our leadership position in the Sports Gaming space with over 300 partners around the world As a French national and OM fan, this one feels different … pic.twitter.com/pyAyu4LCXl — Nicolas Julia (@ni2las) August 26, 2025

Déjà partenaire des plus grandes ligues européennes – la Premier League, la Liga EA SPORTS, la Bundesliga – Sorare complète ainsi son portefeuille avec les compétitions françaises, poursuivant sa mission : transformer les fans en véritables managers virtuels. Avec ce nouvel accord, les utilisateurs peuvent désormais composer des équipes de cinq joueurs issus des clubs français et rivaliser dans des compétitions exclusives, avec des récompenses à la clé.

1,3 million de cartes échangées en quelques semaines

Le lancement officiel, le 4 août, a suscité un engouement immédiat : plus de 1,3 million de cartes numériques échangées par 100 000 utilisateurs dès les premières semaines. Les fans se sont rués sur les cartes des stars de la Ligue 1, mais aussi sur celles des jeunes talents, preuve de l’attrait pour la dimension prospective du jeu.

Ce partenariat illustre aussi la montée en puissance de la stratégie digitale de la LFP. Avec plus de 50 millions de followers cumulés sur les réseaux sociaux, la Ligue 1 McDonald’s confirme sa volonté de s’ancrer dans les usages numériques des nouvelles générations de fans.

Au-delà de l’aspect ludique, cette collaboration traduit une vision commune : rapprocher les supporters de leurs clubs et joueurs favoris grâce à des expériences immersives et innovantes. Un levier marketing puissant, à l’heure où l’engagement digital devient un enjeu stratégique pour les ayants droit sportifs.

LFP Media : une palette de services élargie

« Nous sommes très heureux d’enfin pouvoir annoncer ce partenariat avec la LFP Media, qui vient compléter un portefeuille de licences jamais égalé dans le monde du divertissement sportif, avec plus de 300 partenaires, confie Nicolas Julia, co-fondateur et CEO de Sorare dans un communiqué. En tant qu’entrepreneur français, j’ai à cœur de faire briller les championnats professionnels français dans les 180 pays où nous sommes présents, et d’exposer la qualité de notre football et ses histoires uniques aux 6 millions de Managers sur Sorare. »

Martin Jaglin, Directeur du développement digital LFP Média, souligne de son côté que « ce partenariat avec Sorare nous permet d’élargir encore la palette des services digitaux offerts aux fans de foot. En plus du fantasy MonPetitGazon, du predictor MonPetitProno, de l’App Ligue 1 officielle et de la plateforme OTT Ligue 1+, notre communauté peut désormais collectionner les cartes officielles et faire leurs équipes de 5 joueurs pour gagner des récompenses. »

