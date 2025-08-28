Les Socios Verts lancent une levée de fonds inédite pour entrer au capital de l’AS Saint-Étienne, avec l’ambition de devenir les premiers supporters-actionnaires du club qui va tenter de remonter en Ligue 1 McDonald’s cette saison.

L’initiative est inédite dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Le 19 août dernier, l’association Socios Verts a lancé une levée de fonds destinée à financer son entrée au capital du club, validée quelques jours plus tôt par le conseil d’administration de l’ASSE. Un actionnaire minoritaire ayant accepté de céder ses parts, cette opération fait de l’association la première de supporters à devenir actionnaire du club ligérien.

Devenir des « suportacteurs »

Ce projet, mûri depuis quatre ans, se concrétise dans un contexte plus favorable depuis le rachat de l’ASSE par Kilmer Sports. À l’origine, les Socios Verts visaient 5 % du capital. Mais avec la récente augmentation du capital du club, leur acquisition – d’un montant de 120 000 euros – ne représentera finalement que 0,1 % des parts. Il n’en reste pas moins que l’association ambitionne de « passer de supporters à ‘suportacteurs’ », selon les mots de Jérémy Chatonnier, président des Socios Verts.

La levée de fonds vise les 150 000 euros nécessaires (achat des parts et frais juridiques). Elle s’effectue via la plateforme HelloAsso, sans frais de commission. L’opération est pensée pour être populaire et symbolique : 6 euros pour les moins de 18 ans, 19,33 euros en référence à la date de création du club, 420 euros pour les entreprises (comme le numéro du département), ou encore 1 976 euros en clin d’œil à la mythique finale européenne.

« La plus populaire possible »

Le succès ne s’est pas fait attendre : 500 supporters ont répondu présents en 24 heures, permettant déjà de récolter 30 000 euros. « On a voulu que cette levée de fonds soit la plus populaire possible », insiste Chatonnier.

Au-delà de l’entrée au capital, cette levée permettra de financer des projets concrets et votés par les membres, tels que des statues de Robert Herbin et Roger Rocher, ou encore une fresque à Geoffroy-Guichard. L’association, structurée en quatre collèges (supporters, fondateurs, entreprises et anciens joueurs), entend fonctionner sur un modèle démocratique, où chaque voix compte, quel que soit le montant investi.

« Notre objectif n’est pas forcément d’être un contrepoids négatif. C’est simplement une nouvelle façon de supporter l’ASSE », conclut Julien Beal, vice-président des Socios Verts. Une démarche inspirée, déjà vue à Bastia ou Sochaux, qui pourrait bien redéfinir la relation entre clubs et supporters dans le football français.

