Dès 2026, tous les matchs de MLS seront intégrés à l’abonnement Apple TV. En France, les abonnés Canal+ pourront suivre la ligue nord-américaine sans frais supplémentaires.

Grosse nouveauté pour les fans de foot nord-américain et de Léo Messi : dès 2026, la Major League Soccer sera intégrée dans l’abonnement de base d’Apple TV. Fini le « MLS Season Pass », jusque-là facturé 13,99 euros par mois en France. Et surtout, les abonnés Canal+, déjà connectés aux contenus Apple TV, pourront suivre tous les matchs sans débourser un centime de plus.

Apple, qui détient les droits mondiaux de la MLS jusqu’en 2032 pour 2,5 milliards de dollars, change donc de stratégie. À partir de la saison qui démarre en février 2026, tous les matchs – saison régulière, Leagues Cup, playoffs, Campeones Cup et contenus studio – seront disponibles directement via l’offre Apple TV à 9,99 euros. Une décision qui intervient à un moment-clé pour le « soccer », alors que les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organisent la Coupe du monde 2026.

Les abonnés Canal+ se frottent les mains

En France, l’impact est immédiat : grâce à l’accord déjà en place entre Canal+ et Apple, les abonnés de la chaîne cryptée auront accès à l’ensemble de la MLS via l’application Apple TV… sans avoir besoin de s’abonner à Apple TV+. Autrement dit, voir Messi avec l’Inter Miami ou les stars comme Son Heung-Min en MLS deviendra bien plus simple.

A new era of MLS on Apple TV. Starting in 2026, watch every MLS match—all part of an Apple TV subscription. pic.twitter.com/nWtExKQRzx — Apple TV (@AppleTV) November 13, 2025

Pour Eddy Cue, vice-président de services chez Apple, ce virage représente « une victoire pour les fans du monde entier », tandis que Don Garber, le commissaire de la MLS, y voit une étape logique de leur partenariat : rendre la ligue accessible partout, sans friction et avec la même expérience pour tous.

Nouveau calendrier pour la MLS

Cette annonce accompagne un autre changement majeur : la MLS devrait passer, dès 2027, à un calendrier calé sur celui des championnats européens, avec une saison allant de l’automne au printemps. Une évolution qui facilitera aussi la visibilité internationale et les mouvements de joueurs.

Entre simplification, baisse des coûts et exposition renforcée, Apple pousse la MLS vers un public toujours plus large. Et Canal+ devient, au passage, une porte d’entrée naturelle pour suivre ce championnat en pleine ascension.

