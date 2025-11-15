Le PSG s’associe à la marque suisse Tismo pour dévoiler une collection exclusive de montres « Champions 2025 », pensée pour les collectionneurs et inspirée à la fois du style parisien et du savoir-faire horloger.



Le Paris Saint-Germain continue d’étendre son univers lifestyle. Le club parisien a officialisé ce vendredi un nouveau partenariat premium avec Tismo, jeune maison horlogère suisse, qui lance pour l’occasion une collection exclusive de trois montres inspirées de l’ADN du PSG. Une collaboration pensée comme un pont entre excellence sportive et savoir-faire horloger.

Présentée par le club sur ses réseaux sociaux, la collection « Champions 2025 » met en avant ce que les deux marques appellent un « champion mindset » : exigence, précision et goût du détail. Côté design, on retrouve la signature parisienne – bleu profond, touches rouge et blanc, blason discret – combinée aux codes de la haute horlogerie helvète : saphir, mécaniques visibles et finitions boutique.

Trois modèles : de 2.000 à 45.000 euros

La gamme se décline en trois modèles bien distincts. Le plus accessible, la PSG x Reve by Tismo “Champions 2025” – Champions Edition (2.200 €), vise les fans qui veulent porter au poignet un objet élégant, identifiable mais pas ostentatoire.

Plus technique, la Premium Skeleton Edition (5.600 €) dévoile son mouvement à travers un cadran ajouré, jouant sur la transparence et la précision.

Enfin, pièce maîtresse de la collection : la PSG × Tismo Geneve “Tourbillon Sapphire Blue”, un tourbillon bleu saphir facturé 45 000 €, symbole de la rencontre entre luxe horloger et aura mondiale du club.

Rareté, identité forte, culture foot…

Tismo, marque encore jeune sur la scène suisse, y voit un moyen d’affirmer son ambition internationale. Le PSG, lui, poursuit son virage lifestyle en multipliant les collaborations premium. Une façon de s’installer durablement au-delà du terrain et d’incarner un certain art de vivre parisien.

Pour les collectionneurs, cette série limitée coche toutes les cases : rareté, identité forte, mélange de culture foot et de mécanique de précision. Et pour les supporters, c’est une nouvelle manière d’afficher leur attachement au club sans sacrifier l’élégance. Une montre PSG qui tient autant de la pièce de mode… que de la pièce d’horlogerie.

