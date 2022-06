MMA prolonge son partenariat avec les 24 Heures du Mans jusqu’en 2035

En marge de l’édition 2022 des 24 Heures du Mans dont le grand départ sera donné ce samedi 11 juin à 16h, l’Automobile Club de l’Ouest a renouvelé son contrat de partenariat avec MMA.

Dans le détail, la société d’assurance dont le siège social est situé au Mans a prolongé son contrat jusqu’en 2035 et reste « Assureur Officiel des 24 Heures du Mans ». Dès 2023, un nouveau Centre Médical Piste sera notamment construit dans le cadre de ce partenariat. Un centre qui assurera l’évacuation rapide des accidentés si nécessaire vers les centres hospitaliers grâce à la construction d’une hélistation.

« Les 24 Heures du Mans ont toujours constitué un laboratoire et une vigie »

« Le renouvellement de ce partenariat est pour MMA l’opportunité de renforcer notre proximité avec l’ACO sur des sujets qui nous sont chers comme la sécurité et les énergies propres » explique Eric Lécuyer, Directeur Général de MMA, dans un communiqué. « Les 24 Heures du Mans ont toujours constitué un laboratoire et une vigie. C’est donc une opportunité pour MMA d’accompagner les réflexions autant que les réalisations autour de ces sujets clefs pour les Français en général et nos clients en particulier ».

« Nous sommes très heureux de renouveler notre partenariat avec MMA, société locale au rayonnement national. Nos deux entités ont, depuis plus de cent ans, partagé une histoire commune. Il était naturel de poursuivre ce partenariat bénéfique pour l’ACO comme pour MMA » ajoute Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest. « Je me réjouis également de l’implication de notre partenaire dans cette thématique cruciale qu’est la sécurité des pilotes. Le nouveau centre médical permettra de continuer à faire du Mans l’une des références mondiales en matière de sécurité. »

10 sponsors principaux pour les 24 Heures du Mans 2022

Pour les 24 Heures du Mans 2022, les partenaires de l’évènement sont au nombre de 10, répartis en 3 catégories.

Partenaire Majeur : Rolex

Partenaires Premium : Michelin, TotalEnergies, Motul, Goodyear, DHL

Partenaires Officiels : MMA, XBOX, Essilor et Castore, nouvel habilleur officiel de la course.

A un rang moindre, les 24 Heures du Mans compte également la marque italienne Cifonelli comme nouveau Tailleur officiel.