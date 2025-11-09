adidas a levé le voile sur les maillots domicile de ses 22 nations partenaires pour la Coupe du Monde 2026. Au menu : design historique, identité nationale et innovations techniques pour les joueurs. Des tuniques toutes vendues au même prix : 100 euros, tout rond.

VOIR LES MAILLOTS FIFA 2026 SUR ADIDAS.FR

Sans attendre le coup d’envoi, adidas est déjà plongée dans la Coupe du Monde 2026, qui se jouera conjointement au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Après avoir présenté TRIONDA, le ballon officiel du Mondial, la marque allemande lance la course aux maillots, dévoilant les tenues domicile de ses équipes partenaires. Parmi elles figurent des nations phares comme l’Argentine, l’Allemagne ou le Japon, mais également 22 fédérations au total, allant de la Belgique au Qatar, en passant par le Mexique, l’Italie ou l’Espagne.

Avec ce portefeuille, adidas consolide sa position d’équipementier majeur : 8 des 28 pays déjà qualifiés pour 2026 portent ses couleurs, et la marque espère retrouver la domination qu’elle avait en 2018, après avoir été devancée par Nike en 2022.

Logo adidas au centre du maillot

Chaque maillot célèbre l’identité nationale de l’équipe tout en intégrant des innovations techniques de pointe. Les tissus extensibles 3D, couplés à la technologie CLIMACOOL+, promettent confort et ventilation même dans des conditions climatiques intenses, tandis que les perforations en mesh et les larges bandes respirantes renforcent l’optimisation thermique. L’écusson de la fédération et le logo adidas sont désormais thermocollés, centrant visuellement l’attention et modernisant l’ensemble.

Sur le plan esthétique, certains designs s’inscrivent dans l’histoire : le maillot allemand évoque les victoires de 1990 et 2014, tandis que le maillot mexicain reprend des motifs aztèques faisant écho à la Coupe du Monde 1998. Ces créations visent à créer une connexion émotionnelle avec les fans et à célébrer la fierté nationale.

« Une Coupe du Monde, c’est avant tout créer des moments qui transcendent les stades. Nous avons conçu ces maillots comme un hommage aux racines de chaque nation », explique Sam Handy, directeur général du football chez adidas.

Les maillots sont disponibles depuis le 6 novembre sur adidas.fr et chez une sélection de revendeurs partenaires, permettant aux supporters de découvrir dès maintenant la collection qui habillera les stars du ballon rond lors du Mondial 2026. Prix des maillots ? 100 euros, tout rond.

VOIR LES MAILLOTS FIFA 2026 SUR ADIDAS.FR

À lire aussi : Coupe du monde 2026 : des billets de 50 à 5 480 euros, vers une édition hors de prix