Nouvelle salle, expérience fan repensée, prize-money en hausse et sponsors fidèles : le Rolex Paris Masters 2025 entre dans une nouvelle ère à Paris La Défense Arena.

En 2025, le Rolex Paris Masters quitte Bercy pour investir Paris La Défense Arena, plus grande salle indoor d’Europe. Ce déménagement stratégique – du 25 octobre au 2 novembre – marque un tournant pour le tournoi, désormais armé pour franchir un nouveau cap en matière d’accueil, de spectacle et de rayonnement international.

Deux courts annexes

Habituée au rugby et aux concerts géants, l’enceinte de Nanterre s’adapte au tennis avec quatre courts de compétition, dont un central de 17 500 places, soit 3 500 de plus que l’ancienne configuration. Deux courts annexes proposeront également une jauge exceptionnelle de 4 000 spectateurs chacun.

Un nouveau slogan, « Vibrons plus grand », accompagne cette montée en puissance, pensée autant pour les joueurs que pour le public, les médias et les partenaires. La FFT promet une expérience enrichie : hall d’accueil repensé, espaces de restauration, écrans géants, jeux de sons et lumières… L’ambiance se veut immersive, à la hauteur des standards des grands événements sportifs internationaux.

Avec 173 000 billets déjà écoulés et les trois derniers jours annoncés à guichets fermés, le tournoi vise désormais un nouveau record d’affluence, après les 176 000 spectateurs de 2024.

Our tournament wouldn’t be the same without its iconic players entrances

You can still grab your ticket and experience it live ️ https://t.co/cOfHJ1Tufm#RolexParisMasters pic.twitter.com/dXoTVBnTX8 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 17, 2025

Sponsors fidèles et nouveaux venus

Côté partenariats, le Rolex Paris Masters continue de capitaliser sur une plateforme solide et diversifiée. Le géant horloger suisse Rolex, partenaire titre depuis 2017, conserve une place centrale dans la stratégie événementielle. Parmi les partenaires premium, on retrouve Lacoste (engagé jusqu’en 2030), Emirates, Lexus et Veolia.

La catégorie des partenaires officiels comprend CGI, Eurosport, Haier, Head, Hertz, Le Parisien, Parmigiano Reggiano, RTL2, et, nouveauté cette année, evian. La FFT et Paris La Défense Arena jouent également un rôle central dans la co-construction du projet.

Un prize-money en nette hausse

Avec près d’un million d’euros promis au vainqueur, le prize-money reflète l’évolution du standing du tournoi.

Voici les dotations 2025 :

946 610 € pour le vainqueur

516 925 € pour le finaliste

282 650 € pour les demi-finalistes

154 170 € pour les quarts

24 500 € pour une élimination au premier tour

Des chiffres en progression, qui traduisent la volonté de la FFT de consolider l’attractivité du tournoi auprès des meilleurs joueurs du circuit.

Une affiche prometteuse malgré l’absence de Djokovic

Même si Novak Djokovic, sextuple vainqueur du tournoi, a déclaré forfait, le plateau 2025 s’annonce relevé. La grande majorité des cadors du circuit ATP seront présents, et la perspective d’une course serrée vers les ATP Finals garantit un fort enjeu sportif.

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

À noter également : les finalistes du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech et son cousin monégasque Valentin Vacherot, ont tous deux reçu une wild-card pour intégrer le tableau principal. Une belle opportunité pour les deux hommes, et un joli clin d’œil pour le tennis francophone.

À lire aussi : Prize-money en carrière triplé en deux semaines : le jackpot de Valentin Vacherot au Masters 1000 de Shanghai