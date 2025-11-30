L’AS Monaco devient le premier club français à s’associer à Football Manager, donnant naissance à un partenariat innovant mêlant data, activations digitales et gaming.

L’AS Monaco étoffe son univers digital. Le club de la Principauté a officialisé ce vendredi 28 novembre un partenariat de deux saisons avec Sports Interactive, éditeur du jeu culte Football Manager, référence mondiale de la simulation de gestion footballistique. Une première en France : jamais encore le studio britannique n’avait associé sa licence à un club de Ligue 1.

Mondialement reconnu pour la richesse de sa base de données – plus de 750 000 joueurs et membres de staff répertoriés – Football Manager s’appuie sur un modèle unique qui fait de chaque partie une véritable expérience de management. Un savoir-faire auquel l’AS Monaco aura désormais accès via la plateforme FMDB Pro, utilisée par de nombreux clubs pour affiner leurs analyses et leurs recrutements.

FM @AS_Monaco Nous sommes ravis d’annoncer un partenariat avec l’AS Monaco pour les deux prochaines saisons. — Football Manager FRA (@FMFrance) November 28, 2025

Opérations digitales

Ce partenariat donnera lieu à plusieurs opérations digitales mettant en scène joueurs et staff monégasques, avec pour objectif de toucher les communautés de fans des deux marques, très actives en ligne. Le lancement de Football Manager 2026, déployé début novembre sur toutes les plateformes, vient d’ailleurs renforcer la visibilité de cette collaboration.

Pour Thibaut Chatelard, directeur marketing et revenus de l’AS Monaco, cette association coule de source : « Football Manager est une référence absolue dans l’univers du gaming. Comme l’AS Monaco, la franchise mise sur l’excellence et l’innovation. Nous sommes impatients de créer des contenus originaux pour nos deux communautés. »

Un enthousiasme partagé par Sports Interactive. Richard Trafford, directeur du développement commercial, souligne l’importance de s’allier à un acteur du football français :

« Travailler avec un club emblématique comme l’AS Monaco était une priorité. Son histoire, son identité et ses infrastructures en font un partenaire idéal. Nous avons hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble. »

À lire aussi : Un supporter de l’AS Monaco bat le record mondial avec plus de 1.100 maillots du club