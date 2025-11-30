LVMH a célébré en grande pompe le retour d’Antoine Dupont à la compétition, publiant un message inspirant pour saluer la reprise du maître à jouer toulousain. Une soirée marquée aussi par l’hommage appuyé rendu à Pita Ahki pour son dernier match.



Pour son grand retour sur les terrains après 266 jours sans jouer, Antoine Dupont n’a pas seulement fait vibrer les supporters du Stade Toulousain : il a aussi mobilisé l’un des plus puissants groupes au monde. LVMH, dont le demi de mêlée est l’ambassadeur depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, a célébré l’événement en publiant une photo du joueur accompagnée d’un message clairement calibré pour l’image de marque : « Antoine Dupont, inspiration is back, the art of crafting dreams. »

Une activation simple, mais efficace, qui confirme le positionnement premium du joueur de 27 ans dans la stratégie sport du groupe. Dupont, élu meilleur joueur du monde en 2021, est devenu un symbole d’excellence et d’universalisme que LVMH n’hésite plus à mettre en avant lorsque l’actualité s’y prête. Et son retour en compétition constitue justement un moment parfait.

Sur le terrain, le capitaine du rugby français a retrouvé des sensations positives, comme il l’a confié au micro de Canal+ : « Je me suis senti bien… Les automatismes sont vite revenus. » Entré alors que son équipe maîtrisait la fin de rencontre, Dupont a pu reprendre sans pression, porté par un groupe qui l’a « mis dans de bonnes conditions ».

Un flocage spécial Pita Akhi pour son départ

Cette soirée marquait aussi un autre moment fort : le dernier match de Pita Ahki sous les couleurs toulousaines. Le club a rendu hommage à son centre emblématique avec un flocage spécial, symbole de son importance sportive et humaine. Le maillot est collector est disponible à la boutique du club. « C’est un mec qui a marqué le club », a rappelé Dupont, soulignant l’émotion de la semaine.

Flocage 1️⃣2️⃣ collector, disponible à la boutique d’Ernest Wallon ️ Le même qui sera porté par Pita Ahki pour son dernier match en Rouge et Noir ⚫️ pic.twitter.com/ibDa10ygYT — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 29, 2025

Ainsi, entre storytelling premium côté LVMH et séquence émotion à Ernest-Wallon, le retour d’Antoine Dupont coche toutes les cases : sportif, symbolique… et stratégique pour le business du sport.

