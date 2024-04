Running – Asics prolonge avec le Marathon de Paris jusqu’en 2031, « la plus belle course au monde »

En marge du Schneider Electric Marathon de Paris 2024 qui se dispute ce dimanche, Asics a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat jusqu’en 2031.

Partenaire du 42k parisien depuis 2009, la marque japonaise va donc rester fidèle à l’épreuve pour 6 ans de plus (2026-2031).

« Le plus bel événement running en France et selon nous, la plus belle course au monde »

« Le Schneider Electric Marathon de Paris est le plus bel événement running en France et selon nous, la plus belle course au monde » explique Eddy Ferhi, Directeur Marketing Asics France, dans un communiqué. « Cet événement représente pour nous une formidable opportunité de relayer notre conception de la course à pied. Avec 54 000 participants attendus ce dimanche, il est aujourd’hui devenu le plus grand marathon au monde. C’est un événement populaire avec pour chacun des coureurs des objectifs différents : la performance ou l’expérience. Avec près de la moitié des coureurs au départ de leur premier marathon, le Schneider Electric Marathon de Paris est une véritable fête. Cela correspond pleinement à la vision d’Asics et à notre volonté d’accompagner tous les coureurs à travers notre large gamme de modèles mais aussi grâce à nos conseils »

En terme de visibilité, Asics est notamment présent sur le dossard des coureurs et équipe l’équipe de bénévoles de la course, en plus de bénéficier d’un grand espace au sein du salon du running « Run Experience ».