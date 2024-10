La franchise NBA des New York Knicks vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot en remplacement de Sphere.

A partir de la saisons 2024-2025, c’est « Experience Abu Dhabi » qui sera désormais affiché sur la partie haute des maillots dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

« Experience Abu Dhabi » devient le partenaire mondial des Knicks. Outre les maillots de match, le logo « Experience Abu Dhabi » sera présent sur les vestes d’échauffement. De son côté la marque de tourisme pourra exploiter l’image des New York Knicks en dehors des États-Unis et du Canada, mais aussi celle des marques du Madison Square Garden.

Car le deal effectué entre la marque Experience Abu Dhabi et Madison Square Garden Sports Corp., propriétaire des New York Knicks, comprend également l’intégration de la marque « de manière proéminente dans les actifs de sport et de divertissement de premier plan du portefeuille de la MSG Family of Companies ».

