La famille Arnault confirme officiellement entrer en négociation pour le rachat du Paris FC

À travers un communiqué de la société holding Agache, la famille Arnault confirme être en « négociations exclusives » pour le rachat du club parisien.

Dans ce communiqué, Agache affirme son objectif de « ramener progressivement l’équipe masculine dans l’élite du football masculin ». L’ambition sera ensuite d’inscrire le club « dans le haut du tableau du football français, tout en commençant à écrire une nouvelle histoire à l’échelle européenne ».

Comme annoncé la semaine dernière, la famille Arnault, à travers Agache, sera propriétaire majoritaire, et le groupe Red Bull minoritaire, tandis que Pierre Ferracci restera encore à la tête du Paris FC. Le communiqué précise aussi que la société s’attachera en particulier au développement économique et au rayonnement du club sur le long terme, et comptera sur son partenaire Red Bull dans les décisions sportives notamment sur la formation et la détection de nouveaux joueurs.

Le Paris FC annonce l’arrivée de la famille Arnault, en négociations exclusives pour l’acquisition d’une participation majoritaire Dans ce cadre, CANAL+ a pu interviewer en exclusivité Pierre Ferracci, Président du Paris FC, sur l’avenir et les nouvelles ambitions du club ⭐️ pic.twitter.com/DQYGmkM7ul — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 17, 2024

« Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français » – Antoine Arnault

« À travers ce projet, nous souhaitons continuer à incarner des valeurs d’exigence, de culture de l’effort et du respect des traditions d’un grand (et futur très grand) club. Le Paris FC est un exemple à de nombreux égards, et nous tenons ici à remercier Pierre Ferracci, qui reste actionnaire et sur qui nous comptons encore beaucoup en tant que Président, et tous les membres du staff du Paris FC pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli jusqu’à présent. Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d’objectifs précis à ce stade. Le sport réserve parfois bien des surprises ! » a déclaré Antoine Arnault, futur représentant de Agache au sein du Conseil d’administration du Paris FC.

Ces derniers mois, le grand public a certainement découvert Antoine Arnault à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, lui qui Directeur Général de Berluti, la marque qui a habillé la délégation française pour la cérémonie d’ouverture.

