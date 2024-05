Asics installe un court de tennis éphémère Place de la République à Paris

A l’occasion de Roland-Garros 2024, nombreuses sont les marques à investir Paris comme terrain de jeu.

En association avec la Ville de Paris, Asics installe un terrain de tennis éphémère Place de la République ce jeudi 23 mai. Le terrain est ouvert à tous de 10h à 20h et il sera possible de croiser certains ambassadeurs de la marque japonaise. Novak Djokovic ne sera pas de la fête puisqu’il participe actuellement au tournoi ATP de Genève.

Pour rappel, Asics et la Ville de Paris ont signé un partenariat de deux ans en octobre 2023, visant à proposer des événements gratuits afin d’intégrer l’activité physique dans la vie quotidienne des Parisiens. « Nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec la ville de Paris en cette année passionnante pour le sport. ASICS a été fondée il y a 75 ans au Japon avec la conviction que le sport et l’exercice physique ont un effet positif sur le corps et l’esprit. » explique Eddy Ferhi, directeur marketing d’ASICS France, dans un communiqué.

« En cette année de sport à Paris, nous sommes ravis de donner vie à la prochaine phase de notre partenariat avec ASICS, en donnant aux Parisiens l’occasion de ressentir les bienfaits du sport sur le mental » ajoute Pierre Rabadan, adjoint au maire de Paris chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine. « Nous sommes ravis d’organiser le tout premier « Rally for the Mind » à Paris, où nous inviterons des personnes de tous horizons à nous rejoindre dans le centre de Paris pour ressentir les bienfaits du sport ».