Fukushima va construire le premier stade 100 % conçu en bois du Japon. Un projet innovant, durable et participatif, pensé comme un symbole de résilience au cœur d’un territoire marqué par la catastrophe de 2011.

À Fukushima, le football s’apprête à devenir bien plus qu’un sport : un symbole de résilience et d’innovation. Le club de Fukushima United FC vient d’annoncer la construction d’un stade en bois de 5.000 places, une première au Japon, et peut-être le futur modèle d’infrastructure durable pour le sport mondial.

Conçu par le studio d’architecture VUILD, ce stade 100 % bois se démarque autant par sa forme – une enceinte circulaire à taille humaine – que par sa philosophie. Inspiré des maisons traditionnelles japonaises à deux étages, le bâtiment est divisé en quatre volumes interconnectés, chacun avec sa propre entrée. L’objectif étant de créer une expérience spectateur intime, ancrée dans le quotidien, loin des architectures monumentales habituelles.

Assemblé par des locaux

Mais l’ambition va plus loin : habitants et supporters seront invités à participer à l’assemblage des poutres en bois lamellé, selon une approche collaborative qui renoue avec les rituels traditionnels japonais de construction. Une façon concrète d’inscrire le stade dans le tissu local – matériellement et émotionnellement.

Présentée à la Biennale d’Architecture de Venise 2025, la maquette du stade a déjà attiré l’attention internationale pour son approche circulaire. À l’image du « Shikinen Sengu » – la reconstruction cyclique des sanctuaires shinto -, le projet repose sur trois cycles fondamentaux : ressources locales, communauté, savoir-faire artisanal. Le bois proviendra des forêts régionales, les pièces seront démontables, et des programmes de reforestation et de formation accompagneront le chantier.

Des solutions énergétiques passives

Pensé pour s’adapter aux conditions climatiques du bassin de Fukushima, le stade intégrera des solutions énergétiques passives (toitures protectrices, récupération d’eau de pluie, ventilation naturelle, stockage de neige pour l’été…), ainsi qu’un système de production et de stockage d’énergie renouvelable. VUILD vise le très exigeant label Living Building Challenge, référence mondiale en matière d’écoconstruction.

Dans une région encore marquée par les catastrophes de 2011, ce stade se veut un manifeste : le sport peut bâtir des ponts entre mémoire, durabilité et innovation. Et peut-être, aussi, inspirer un nouveau modèle pour les enceintes sportives de demain.

