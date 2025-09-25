Le PSG annonce un partenariat pluriannuel avec Stanley 1913, marque lifestyle américaine, pour intégrer ses produits d’hydratation à l’équipe première et développer une offre commune.

Le Paris Saint-Germain annonce un partenariat stratégique avec Stanley 1913, marque mondiale emblématique du lifestyle actif, autour d’une vision commune : allier performance sportive, hydratation optimale et esthétisme contemporain. Pour la première fois, Stanley 1913 noue un accord avec un club de football français, renforçant ainsi son ancrage dans l’univers du sport de haut niveau.

Ce partenariat pluriannuel s’inscrit dans une dynamique culturelle forte : celle d’un Paris Saint-Germain à l’identité affirmée, capable de fédérer bien au-delà du terrain. En unissant leurs forces, le club parisien et Stanley 1913 entendent proposer une gamme de produits dédiée, pensée pour accompagner les joueurs dans leurs routines quotidiennes – de la préparation à la récupération – tout en s’adressant à une communauté plus large de passionnés de sport et de mode de vie actif.

À travers cette alliance, les deux marques souhaitent offrir des expériences immersives et engageantes, mêlant innovation produit, storytelling et valeurs partagées : exigence, style et durabilité. Les joueurs de l’équipe première intégreront les produits Stanley 1913 dans leur quotidien, faisant de l’hydratation un levier concret de la performance. Quand la culture foot rencontre le lifestyle premium, c’est toute une vision du sport moderne qui s’exprime.

« Dans l’air du temps »

« Ce partenariat illustre parfaitement notre ambition d’associer des marques de référence mondiale à l’excellence du Paris Saint-Germain. Grâce à Stanley 1913, le club continue de s’inscrire dans l’air du temps à travers le partage de valeurs communes. Ensemble, nous allons placer la performance, le style, l’innovation, au cœur de notre exigence quotidienne pour nos athlètes, nos communautés mondiales de fans et tous les passionnés de sport », a commenté Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain.

« Nous sommes ravis de nous associer au Paris Saint-Germain, l’un des clubs les plus prestigieux et titrés d’Europe, a confié de son côté Ben James, General Manager EMEA de PMI WW Brands. Le club démontre constamment comment sport et lifestyle peuvent se conjuguer. Nous sommes impatients de partager notre expérience avec tous les supporters du monde entier. Il s’agit d’une étape importante dans l’ambition de Stanley 1913 de devenir une référence dans le monde du sport en s’appuyant sur nos prestigieux partenariats. »

