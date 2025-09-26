Le Stade Français pourrait bientôt jouer au « BHV Stadium – Jean Bouin ». Un contrat de naming est à l’étude, avec un vote décisif du Conseil de Paris prévu début octobre. Le Paris FC, qui occupe aussi l’enceinte depuis sa montée en Ligue 1, n’est pas concerné.

Le Stade Français Paris pourrait bientôt emboîter le pas à d’autres enceintes sportives de la capitale en adoptant un naming pour son stade. Selon les informations des Échos, un vote est attendu au Conseil de Paris début octobre pour valider un partenariat entre le club de rugby et l’enseigne BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville), propriété du groupe Galeries Lafayette.

Si l’accord est entériné, l’antre du club parisien pourrait être rebaptisée « BHV Stadium – Jean Bouin » pour une durée de quatre ans. Une première pour cette enseigne, qui verrait dans cette association une opportunité de renforcer sa visibilité tout en s’ancrant davantage dans le paysage parisien.

Alignement de valeurs

D’après la délibération soumise au Conseil, le Stade Français a exprimé « sa volonté de mettre en œuvre cette stipulation contractuelle en concluant un contrat de nommage avec la société SEGM BHV », soulignant l’alignement des valeurs entre les deux entités : ancrage local, tradition et rayonnement.

Le stade Jean-Bouin, situé dans le 16e arrondissement et propriété de la Ville de Paris, est aujourd’hui partagé entre le Stade Français et le Paris FC, récemment promu en Ligue 1. Le projet de naming ne concernerait que les rencontres de rugby, laissant en suspens la question de sa cohabitation avec le club de football.

Paris n’en est pas à son coup d’essai en matière de naming. L’Accor Arena (ex-Bercy) et plus récemment l’Adidas Arena à la Porte de la Chapelle, inaugurée dans le cadre des JO 2024, témoignent d’un mouvement de fond dans la capitale : le rapprochement entre institutions sportives et grandes marques, sur fond de valorisation des enceintes publiques.

Le Stade Français prolonge avec Maxus

En outre, le Stade Français a prolongé de trois saisons son association avec Maxus, ce mercredi 24 septembre. La marque de véhicules utilitaires restera « partenaire premium » du club francilien jusqu’en 2028.

Maxus Motors et le SF Paris prolongent leur partenariat jusqu’en 2028 Unis par des valeurs communes d’innovation, de performance et de responsabilité environnementale, nous poursuivons ensemble notre engagement en faveur d’une mobilité durable et d’un sport éco-responsable — Stade Français Paris (@SFParisRugby) September 24, 2025

