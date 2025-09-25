En cette rentrée 2025, l’ISG Sport Business Management à Lyon marque un tournant décisif en officialisant un partenariat d’envergure avec le All In Country Club, un complexe sportif créé par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione situé à Lyon-Décines.

Ce rapprochement démontre la volonté de l’ISG de former des professionnels du sport business non seulement dans les salles de cours, mais aussi sur le terrain en tissant des liens étroits avec les acteurs majeurs du secteur.

Dans un domaine aussi compétitif que le sport business, développer un réseau professionnel local est essentiel pour les futurs diplômés. À l’ISG, cet objectif s’intègre dès les premières années d’études à travers des expériences immersives qui allient théorie et pratique.

Grâce à ce partenariat avec le All In Country Club, les étudiants bénéficient d’un accès privilégié à un écosystème sportif de haut niveau. Dès les premiers jours de la rentrée, ils ont eu l’opportunité de plonger dans le quotidien d’un club d’exception, de découvrir ses métiers variés et de s’initier aux sports proposés sur place.

Une expérience de terrain hyper formatrice

Le All In Country Club offre en effet aux étudiants la possibilité de s’impliquer concrètement dans les rouages d’un complexe sportif, en explorant ses enjeux opérationnels et économiques.

Encadrés par les équipes dirigeantes du club, véritables mentors, ces derniers sont amenés à relever des défis professionnels, comme des chefs de projet, en travaillant sur des briefs et en proposant des recommandations stratégiques. Ces expériences terrain, riches et variées, rythmeront leur année et leur permettront de se démarquer sur le marché du travail.

La déclaration

« Nous sommes fiers de compter l’ISG Sport Business Management parmi nos partenaires. Animés par une passion commune pour le sport, guidés par des ambitions partagées et tournés résolument vers l’avenir, nous plaçons la transmission au cœur de nos engagements. Cette collaboration s’est donc imposée comme une évidence, nous avons d’ailleurs le plaisir d’accueillir Emma, étudiante de 4ème année de l’ISG Sport Business Management, au sein du service communication du All In Country Club pour son alternance cette année. » (Sammy Dancyger, Directeur du All In Country Club)

