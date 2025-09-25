Euroleague Basketball annonce la nomination de Marta Alvarez Escudé au poste de Chief Digital Officer. Elle pilotera la stratégie digitale de l’organisation, en mettant l’accent sur l’engagement des fans, l’innovation guidée par la data et l’évolution des plateformes numériques d’Euroleague Basketball dans le monde entier.

Au-delà du domaine digital, l’intéressée jouera un rôle clé dans le renforcement du développement commercial de la ligue, en tirant parti de la technologie et des données pour générer de nouvelles sources de revenus, améliorer les initiatives commerciales et offrir une valeur ajoutée aux partenaires et parties prenantes.

Marta Alvarez Escudé surfe sur plus de 15 ans d’expertise à l’intersection de la technologie, du e-commerce et de la transformation digitale

Chez Amazon, elle a contribué à concevoir et à développer des initiatives numériques centrées sur le client, acquérant une connaissance approfondie des plateformes en ligne mondiales.

Chez Stuart, elle a dirigé les opérations ibériques de la principale plateforme européenne de logistique du dernier kilomètre, un secteur clé dans le contexte de la forte croissance du e-commerce.

Chez Affinity Petcare, elle a conduit des projets de transformation qui ont renforcé l’engagement des marques et ouvert de nouveaux canaux numériques pour toucher les consommateurs sur différents marchés internationaux.

Plus récemment, en tant que directrice pour l’Europe du Sud chez Nextdoor, elle a développé la présence de la marque et animé des communautés locales dynamiques, affinant encore sa capacité à faire grandir des écosystèmes numériques à fort impact.

