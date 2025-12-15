L’AJ Auxerre mise sur le patrimoine et la rareté pour ses 120 ans. Avec Macron, le club lance deux maillots collector en édition limitée, pensés comme de vrais objets d’histoire autant que comme des leviers business.

Pour célébrer ses 120 ans, l’AJ Auxerre s’offre un hommage à la hauteur de son histoire. Le club bourguignon et son équipementier Macron dévoilent deux maillots collector en édition ultra limitée, pensés comme de véritables objets de patrimoine autant que comme des produits de merchandising premium.

Le premier, baptisé « Héritage », a été porté par les joueurs face à Lille. Inspiré des premières tuniques de l’AJA, il affiche un design vintage affirmé : maillot blanc, col polo, poignets bleus et surtout la Croix de Malte, symbole éternel du club, placée au centre de la poitrine avec une finition effet daim. Chaque détail renvoie à l’ADN auxerrois, jusqu’à la devise « L’AJA est bâtie sur la pierre, l’AJA ne périra pas » inscrite à l’arrière du col. Limité à 1 905 exemplaires numérotés, ce maillot s’inscrit dans une logique de rareté assumée. Il est vendu au prix de 120 euros.

Avec ou sans sponsors

Le second modèle, « Icônes », sera porté à l’échauffement. Plus sobre, blanc cassé à col rond, il intègre un motif ton sur ton évoquant les grands moments de l’histoire du club. Lui aussi est limité à 1 905 pièces.

Disponibles avec sponsors en ton sur ton ou en version vierge, ces maillots illustrent la stratégie de l’AJA : valoriser son héritage, renforcer le lien émotionnel avec ses supporters et transformer un anniversaire en activation merchandising à forte valeur symbolique.

