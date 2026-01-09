Avec l’Esports Nations Cup 2026, l’esport mondial franchit un cap : une compétition par nations, pensée sur le modèle des grands événements sportifs internationaux.

L’esport s’apprête à changer d’échelle. La Esports World Cup Foundation a officialisé le lancement de l’Esports Nations Cup, une nouvelle compétition mondiale par nations qui se tiendra à Riyad en novembre 2026. Un projet ambitieux, organisé sur quatre semaines, réunissant les meilleurs joueurs internationaux autour de 16 titres majeurs, pour un cashprize global annoncé de 70 millions de dollars.

Pensée comme un rendez-vous biennal, l’Esports Nations Cup place la fierté nationale au cœur de la compétition. À l’image des grandes compétitions sportives traditionnelles, les joueurs défendront les couleurs de leur pays plutôt que celles de leurs clubs. Une évolution stratégique qui vise à renforcer l’engagement des fans, à structurer la narration esportive et à rendre les compétitions plus lisibles pour le grand public.

Sur le plan sportif, l’événement adopte un format à la fois exigeant et ouvert. Chaque titre accueillera entre 24 et 48 équipes nationales lors des phases finales, tandis que les compétitions individuelles pourront rassembler jusqu’à 128 joueurs. Chaque pays ne pourra aligner qu’une seule équipe officielle par jeu, garantissant clarté et équité. Le système de qualification reposera sur un double modèle : accès direct pour les meilleures nations et qualifications régionales en ligne pour favoriser une représentation mondiale.

En quête de partenaires

Au-delà du spectacle, l’ENC s’inscrit dans une logique de structuration durable de l’écosystème. L’EWCF ouvre les candidatures pour désigner des partenaires officiels chargés de gérer les équipes nationales et leurs activations. Un fonds de développement dédié, doté d’au moins 20 millions de dollars par an, accompagnera ces projets, couvrant déplacements, logistique, stages, événements et actions de promotion tout au long de l’année.

Avec un cashprize solide, un format par nations et une ambition globale assumée, l’Esports Nations Cup marque une nouvelle étape dans la professionnalisation et la crédibilité économique de l’esport international.

