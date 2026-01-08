Tommy Hilfiger signe son tout premier partenariat avec un club de football en s’alliant à Liverpool FC. Objectif : installer la marque sur le matchday, le lifestyle et le storytelling mondial des Reds.

C’est une alliance inédite dans le football mondial. En ce début d’année 2026, Tommy Hilfiger et Liverpool FC ont officialisé un partenariat global présenté comme une première du genre pour la marque américaine. Pour la première fois de son histoire, Tommy Hilfiger s’associe directement à un club de football, marquant une nouvelle étape dans la convergence entre sport, mode et culture.

Dans le cadre de cet accord, la griffe new-yorkaise devient « official global partner » des équipes masculine et féminine des Reds. Concrètement, Liverpool FC arborera des collections Tommy Hilfiger soigneusement sélectionnées à travers des campagnes internationales, certains matchs, ainsi que dans la narration lifestyle du club tout au long de la saison. Les joueurs de l’équipe première, à commencer par le capitaine Virgil van Dijk, mais aussi plusieurs cadres du staff, porteront des silhouettes complètes mêlant essentiels iconiques, denim, accessoires et capsules co-brandées.

Drapeau géant sur la pelouse d’Anfield

Au-delà de l’esthétique, ce partenariat traduit une stratégie claire : étendre l’expérience du matchday au-delà du terrain. Liverpool et Tommy Hilfiger entendent investir les moments périphériques du football – arrivées au stade, temps médiatiques, storytelling digital – pour renforcer le lien émotionnel avec une fanbase mondiale. Une approche qui s’inscrit dans l’évolution du football vers un produit culturel global, où l’identité visuelle et le lifestyle deviennent des leviers d’engagement aussi puissants que la performance sportive.

L’annonce du partenariat a d’ailleurs été mise en scène de manière symbolique à Anfield, avec le déploiement du plus grand drapeau Tommy Hilfiger jamais produit sur la pelouse. Un geste fort, dont le tissu sera recyclé au profit de la LFC Foundation, illustrant la volonté commune d’ancrer cette collaboration dans des valeurs de communauté et de responsabilité sociale.

Pour Tommy Hilfiger, déjà présent aux côtés de grandes figures du sport et récemment engagé en Formule 1 ou en SailGP, Liverpool FC représente une porte d’entrée idéale dans le football de clubs. Pour les Reds, cette alliance renforce leur positionnement premium et leur capacité à créer des passerelles entre sport, culture et mode, au service d’une marque parmi les plus puissantes du sport mondial.

