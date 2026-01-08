En s’offrant Arturo Coello, numéro 1 mondial du padel à seulement 21 ans, la marque suisse On frappe un grand coup stratégique et pose ses pions sur un sport en pleine explosion.

C’est un mouvement qui en dit long sur les ambitions de On. En recrutant Arturo Coello, actuel numéro 1 mondial du padel, la marque suisse réalise bien plus qu’un simple sponsoring d’athlète : elle signe son entrée officielle dans l’un des sports à la croissance la plus rapide au monde.

Depuis plusieurs années, On s’est construit une réputation de dénicheur de talents à fort potentiel. Le partenariat signé avec Iga Świątek en 2023, alors déjà numéro 1 mondiale, a confirmé sa crédibilité au plus haut niveau. Mais la marque a aussi misé très tôt sur des profils émergents comme Ben Shelton, Flavio Cobolli ou João Fonseca, avant leur explosion médiatique. Avec Arturo Coello, On applique la même recette… à un autre sport de raquette.

À seulement 21 ans, l’Espagnol incarne le présent et surtout l’avenir du padel. Discipline hybride, plus accessible que le tennis et plus dynamique que le pickleball, le padel séduit aussi bien les sportifs de haut niveau que les célébrités et les pratiquants loisirs. S’il reste encore derrière le tennis en termes d’audience globale, il le dépasse déjà sur d’autres terrains : engagement digital des joueurs, contenus générés par les fans et proximité avec les communautés.

Timing idéal pour la marque suisse

Pour On, le timing est idéal. La marque arrive tôt sur un marché encore peu structuré au niveau équipementier premium. Contrairement à Nike ou adidas, encore prudents sur le padel, On devient la première grande marque “tennis-performance” à s’offrir la tête d’affiche mondiale de la discipline. Un avantage concurrentiel clair : Coello n’est pas “un athlète parmi d’autres”, il est le visage fondateur du projet.

Les termes financiers du contrat n’ont pas été dévoilés, mais On a déjà annoncé le développement d’une chaussure de padel signature, prévue pour 2027, en collaboration directe avec le joueur. Un signal fort sur la volonté de la marque de bâtir une gamme complète, et pas un simple produit opportuniste.

Un pari aussi sur le padel

Au-delà du terrain, le profil de Coello colle parfaitement à l’ADN d’On : jeune, international, très à l’aise avec les médias et les réseaux sociaux, et porteur d’un storytelling puissant. Comme il l’explique lui-même, miser sur On, c’est choisir une marque encore « jeune » dans son histoire, en pleine disruption, à l’image de son propre parcours.

En bref, en récupérant Arturo Coello avant tout le monde, On ne parie pas seulement sur un champion. Elle parie sur un sport, un écosystème et une nouvelle génération de fans. Un coup d’avance, potentiellement décisif.

