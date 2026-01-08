Le PSG Handball délocalise son choc face à Nantes à l’Accor Arena le 27 mai. Après un premier record d’affluence, le club parisien vise à nouveau une soirée XXL, avec des billets à partir de 23 euros.

Le Paris Saint-Germain Handball voit grand. Pour la 28e journée de Liqui Moly Starligue, le club de la capitale a officialisé la délocalisation de son match face au HBC Nantes, le 27 mai, dans l’enceinte de Accor Arena. Une affiche de prestige, pensée comme un événement à part entière, tant sur le plan sportif que marketing.

Ce choix n’est pas anodin. En mai 2024, le PSG Handball avait déjà investi l’Accor Arena pour un match historique marqué par les adieux de Nikola Karabatic, établissant au passage un record d’affluence pour un match de championnat français. Fort de ce succès populaire, le club souhaite renouveler l’expérience et installer durablement ce type de rendez-vous exceptionnels dans sa stratégie.

Duel au sommet

Sportivement, l’affiche est idéale. Paris et Nantes se livrent un duel serré en tête du championnat et cette rencontre pourrait peser lourd dans la course au titre. En sortant du cadre plus confidentiel du stade Pierre-de-Coubertin, le PSG entend donner à ce choc une dimension supplémentaire, digne des grandes soirées européennes.

Mais l’enjeu dépasse le terrain. Pour le club parisien, cette délocalisation est aussi un outil de développement du handball : toucher un public plus large, séduire des spectateurs occasionnels et renforcer l’attractivité du produit auprès des partenaires. L’Accor Arena permet d’offrir une expérience spectacle amplifiée, avec une capacité bien supérieure et une mise en scène à la hauteur des standards du sport business.

Positionnement tarifaire attractif

Autre signal fort envoyé au public : les billets seront accessibles dès 23 euros, un positionnement tarifaire volontairement attractif pour remplir la salle et démocratiser l’accès à un événement premium. Une politique cohérente avec l’ambition affichée du PSG Handball de populariser sa discipline dans une ville déjà saturée d’offres sportives et culturelles.

Avec ce rendez-vous du 27 mai, le PSG Handball ne se contente pas de viser un nouveau record. Il affirme une vision : faire de certains matches des événements majeurs, capables de rivaliser en visibilité et en émotion avec les plus grandes affiches du sport indoor français.

A lire aussi : Le PSG Handball emmène ses VIP au Danemark : une expérience XXL couronnée par une victoire