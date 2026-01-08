Avec sa nouvelle campagne mondiale « Move Your Body, Move Your Mind », ASICS réaffirme son ADN : le mouvement comme moteur du bien-être physique et mental, porté par une bande-son iconique et une activation globale.

Avec ASICS, le mouvement n’est pas seulement une performance sportive, mais un véritable levier de bien-être global. C’est le message central de la nouvelle campagne mondiale « Move Your Body, Move Your Mind », dévoilée début janvier et portée par une version revisitée du mythique Good Vibrations des Beach Boys.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASICS Running (@asicsrunning)

À travers cette prise de parole, ASICS rappelle l’ADN qui guide la marque depuis plus de 75 ans : promouvoir un esprit sain dans un corps sain, principe inscrit jusque dans son nom. La campagne se décline autour de films dédiés au running et au tennis, montrant comment une simple course ou un échange sur le court peut transformer la perception de soi et de son environnement.

Pensée comme une activation globale, « Move Your Body, Move Your Mind » sera diffusée tout au long de l’année 2026 sur les réseaux sociaux, les médias audiovisuels et en point de vente. Elle s’accompagnera également d’initiatives locales destinées à inciter le plus grand nombre à passer à l’action, en faisant l’expérience directe des bénéfices du mouvement.

Plusieurs études scientifiques

Au-delà de l’émotion, ASICS ancre sa campagne dans la science. La marque s’appuie sur plusieurs études démontrant que 15 minutes d’activité physique suffisent à améliorer l’état mental, un argument clé dans un contexte où les enjeux de santé mentale occupent une place croissante.

En reliant musique iconique, preuves scientifiques et storytelling positif, ASICS signe une campagne à la fois fidèle à son héritage et alignée avec les attentes actuelles : faire du sport un vecteur accessible de bien-être, bien au-delà de la performance pure.

