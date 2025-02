Le compte à rebours pour Milano Cortina 2026 est en marche. En sa qualité de Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver, la marque horlogère Suisse, OMEGA, a marqué l’événement avec une célébration spéciale « One Year To Go » à Milan, l’une des deux villes hôtes italiennes.

La marque helvétique a en effet dévoilé son spectaculaire compte à rebours sur la Piazza del Duomo, à côté de la cathédrale emblématique de Milan. Ressemblant à une boule à neige, cette horloge géante présente une belle singularité en intégrant un système de flux d’air innovant qui génère un effet de chute de neige artificielle en continu autour du logo de la compétition.

Sur les faces extérieures du cube, deux écrans numériques affichent le temps restant avant la cérémonie d’ouverture, prévue le 6 février 2026, ainsi que celle des Jeux Paralympiques d’hiver, qui débuteront le 6 mars 2026.

A cette occasion, Raynald Aeschlimann, Président et CEO d’OMEGA, Thomas Bach, Président du Comité International Olympique, Alain Zobrist, CEO d’OMEGA Timing, et Giovanni Malagò, Président de la Fondation Milano Cortina 2026, étaient présents.

Ils ont dit

« Nous pouvons déjà ressentir (…) l’excitation grandir à l’approche des Jeux de Milano Cortina 2026. Nous savons que les athlètes auront les yeux rivés sur cet événement (…) et cela nous rend tous très fiers chez OMEGA de savoir que nous serons là pour chronométrer leurs moments historiques. » (Raynald Aeschlimann). « Alors que les jours et les heures s’égrènent, nous savons que lorsque les Jeux commenceront, nos experts en chronométrage d’OMEGA livreront les résultats avec précision et intégrité. Ils sont l’un des partenaires les plus anciens du CIO et ont fait preuve d’engagement et de passion décennie après décennie. C’est donc avec grand plaisir que je dévoile, au nom du CIO, cette horloge qui marque le début du compte à rebours d’un an avant les Jeux. » (Thomas Bach)

