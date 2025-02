Com’Over organise avec NFL France la Super Bowl Party au Grand Rex

1500 fans sont attendus dans la nuit de dimanche 9 février pour la 5ème édition de la Super Bowl Party by Bitpanda qui s’annonce grandiose. Un show et des invités d’exception attendent les fans de football américain et de culture US pour célébrer la finale tant attendue entre les Kansas City Chiefs et les Philadelphia Eagles, dans un lieu emblématique de Paris qu’est le Grand Rex.

Ils étaient autour de 2000 les années précédentes. Encore une fois, l’agence de communication Com’Over, organisateur historique de l’événement, a sorti le grand jeu pour satisfaire les fans de Super Bowl :

Une fanfare américaine

Des animations et des jeux sur scène

Spectacle de Cheerleaders

Deux speakers endiablés, Peter Anderson et Luka Nicot

Le Super Bowl by Bitpanda, c’est l’illustration parfaite d’un “show à l’américaine”. Mais en France, dans le mythique cinéma parisien paré aux couleurs des Etats-Unis pour l’occasion. Des invités de marque viendront pimenter encore un peu plus cet événement, à l’image de Junior Aho, joueur français de NFL aux Atlanta Falcons, Elisa de Santis, capitaine de l’équipe de France de Flag Football, et Unseen Samy, influenceur sportif reconnu.

En clair, c’est l’événement à ne pas louper pour tout fan de Foot US en France.

Bon à savoir

Lieu : Le Grand Rex, 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris

Date : Dimanche 9 février 2025

Horaires :

21h00 : Ouverture des portes

: Ouverture des portes 00h30 : Coup d’envoi du match

: Coup d’envoi du match 2h00~ : Half-time-show avec le rappeur américain Kendrick Lamar, titré de 17 Grammy Awards

: Half-time-show avec le rappeur américain Kendrick Lamar, titré de 17 Grammy Awards 4h00~ : Fin du match et de la soirée

Tarifs :

24€ pour un billet Général

38€ pour un billet Premium, qui vous offre des places en première ligne, une boisson et un cadeau surprise 100% NFL

Billetterie : par ici pour acheter vos places