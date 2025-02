Droits TV – Le CIO s’engage avec TelevisaUnivision jusqu’en 2032 pour diffuser les Jeux Olympiques au Mexique

Leader mondial des médias en langue espagnole, TelevisaUnivision s’est vu accorder les droits médias à la télévision et à la radio mexicaine pour chaque édition des Jeux Olympiques des 8 prochaines années par le Comité International Olympique (CIO).

Déjà détenteur des droits de diffusion au Mexique sur l’édition 2024 à Paris, cet accord vient garantir une retransmission en clair de +200 heures aux téléspectateurs mexicains à chaque édition des Olympiades, des Jeux Olympiques d’hiver ainsi que des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

À la diffusion télévisée en clair s’ajoutent une couverture radio non exclusive, une couverture numérique, une offre payante et une retransmission simultanée sur la plateforme de streaming ViX, leader mondial sur le marché hispanophone et propriété du groupe TelevisaUnivision. Véritable mastodonte, TelevisaUnivision est le premier producteur de contenus originaux en espagnol dans les domaines de l’information, du sport et du divertissement.

L’historique du groupe avec le CIO a joué en sa faveur lorsqu’il a fallu remporter l’appel d’offres, avec des Jeux de Paris 2024 suivis par des millions de personnes sur ses antennes. Et le président du contenu sportif mondial chez TelevisaUnivision, Olek Loewenstein, de s’exprimer : “Nous nous engageons à continuer à apporter la meilleure couverture olympique à chaque région de notre pays et, dans le même temps, à aider à renforcer le Mouvement olympique et à soutenir les athlètes mexicains.”

Le rôle du Comité International Olympique

Pour rappel, le CIO est une organisation non gouvernementale, civile et à but non lucratif, qui reverse 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large. Cela représente l’équivalent de 4,2M$ fléchés chaque jour vers les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux. On comprend l’intérêt pour l’organisation de maximiser la couverture de ses grands événements pour accroître ses revenus, et ainsi remplir toujours mieux sa mission sociétale de bâtir un monde meilleur par le sport.

“Ces Jeux ont été suivis par 84 % de l’audience mondiale potentielle, un record. Cela représente environ cinq milliards de personnes et témoigne de l’énorme succès rencontré par les Jeux de Paris. Cette portée sans précédent a été rendue possible grâce à nos détenteurs de droits médias, notamment TelevisaUnivision au Mexique. Ce partenariat souligne l’importance et l’attrait durables des Jeux Olympiques à travers le monde. Les revenus générés par cet accord seront redistribués par le CIO afin de soutenir les organisations sportives, les athlètes et le sport partout dans le monde.” Thomas Bach, Président du CIO.

