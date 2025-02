Le spécialise des événements sportifs et du divertissement, RnK, et la Fédération Française de Tennis s’associent pour proposer le dimanche 5 octobre une expérience running inédite. Il s’agit de la Run Set & Match : une course d’émotions et une journée d’animations dans un stade légendaire.

Dans le cadre de la Run Set & Match, l’enceinte de Roland-Garros ouvrira ses portes pour la première fois à un évènement « running ». Ce rendez-vous constituera une occasion unique pour les fans de course à pied de parcourir un nouveau terrain de jeu. Et pour les passionnés de sport et de tennis, de (re)découvrir un lieu mythique le temps d’une journée.

Une course d’émotions

Le « 10km » sera tracé à l’intérieur et autour de Roland-Garros. Les coureurs auront le privilège de partir du stade, d’y revenir à mi-course à travers un passage dans les allées et entre les différents courts, puis de terminer leur course au pied du court Philippe-Chatrier. Les enfants auront eux aussi l’opportunité de courir dans ce lieu emblématique de la balle jaune grâce à un parcours tracé intégralement dans l’enceinte.

Une journée d’animations

Trois thématiques d’animations seront au programme :

La découverte du stade et de son histoire : visite guidée, projection de films, accès au Tenniseum et à son musée.

Des animations sportives : relevez des défis entre amis jouant avec les spécificités du stade, tels que des courses verticales ou des courses sprints.

Un village festif et convivial : le public pourra profiter d’une zone de restauration ainsi que de multiples activités en plein air (urban tennis, spikeball, etc.).

Le programme de la journée

8h : ouverture du site 10h (horaire soumis à modification) : départ du 10km

14h : départ des courses enfants

8h-18h : animations et accès au village dans le stade

18h : fermeture du site

Les courses et tarifs

10 kilomètres : un parcours unique ouvert au grand public et aux entreprises. Tarif à partir de 35 € .

. Courses enfants : trois distances (430m, 1,1km et 1,75km) de 6 à 15 ans. Tarif : 9 € .

. Billets accompagnateurs : Accès dédié pour les accompagnateurs et/ou spectateurs permettant d’entrer dans l’enceinte du stade, d’encourager les participants et de profiter des animations tout au long de la journée. Tarif : 6 € . Ce billet est inclus dans le prix du dossard pour les participants des courses 10 km et enfants.

