Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025, a largement dominé les votes avec 73 premières places sur 100, confirmant la saison exceptionnelle du PSG sur la scène européenne.

Le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or 2025 ne souffre d’aucune contestation. Selon les données officielles publiées ce vendredi par France Football, l’ailier du Paris Saint-Germain a été placé en tête du classement par 73 des 100 jurés internationaux, un raz-de-marée qui confirme les premières confidences de Vincent Garcia, directeur de l’hebdomadaire, dès lundi soir.

Avec un total de 1 380 points, Dembélé devance très nettement Lamine Yamal (1 059 points) et Vitinha (703 points), respectivement deuxième et troisième du classement. Ces chiffres illustrent l’ampleur de son impact sur la saison écoulée, marquée notamment par la victoire du PSG en Ligue des champions – une première dans l’histoire du club.

✨ What you need to know about Ousmane Dembélé’s victory #ballondor pic.twitter.com/asmqUuDgPY — Ballon d’Or (@ballondor) September 26, 2025

Seulement 11 pole positions pour Yamal

Le mode de scrutin, inchangé, repose sur un panel de 100 journalistes représentant les cent premiers pays du classement FIFA. Chaque juré attribue des points à dix joueurs (de 15 à 1) selon un ordre de mérite. Si tous les jurés ont inclus Dembélé dans leur top 10 – sans jamais le placer au-delà de la 5e position – son dauphin Lamine Yamal n’a recueilli que 11 votes en première position. Quant à Vitinha, il a été cité en tête à six reprises.

Autres faits marquants : Achraf Hakimi, également joueur du PSG, a reçu trois votes en pole position, tandis que Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli, n’a été élu premier qu’une seule fois… par le juré de son pays.

Ce triomphe d’un joueur du PSG, au cœur d’une saison historique pour le club qatari, vient souligner le poids grandissant de l’institution parisienne dans l’économie du football mondial. En s’offrant un Ballon d’Or made in Ligue 1, le PSG convertit enfin sa puissance financière en reconnaissance sportive individuelle, ce qui n’avait jusqu’ici jamais été le cas dans l’ère QSI.

