Prime Video signe une entrée historique dans l’univers NBA avec un contrat géant. En France, la plateforme proposera une offre étoffée sans surcoût pour ses abonnés dès le 25 octobre.

C’est un tournant majeur dans l’écosystème mondial des droits sportifs. À partir du 25 octobre, Prime Video débutera un partenariat de 11 ans avec la NBA, dans le cadre d’un contrat global évalué à 76 milliards de dollars (64,7 Md€), qui s’étendra jusqu’en 2036. Un accord d’ampleur qui redessine la cartographie des diffuseurs, notamment en France.

Dans l’Hexagone, les abonnés Prime pourront accéder sans surcoût à une large couverture : 86 matches de saison régulière, dont 29 en prime time européen, la NBA Cup, l’intégralité du play-in, près de la moitié des play-offs, une finale de conférence chaque saison, ainsi que les Finales NBA durant six années, dont la prochaine en 2026. Le lancement se fera en pleine nuit avec deux affiches : Boston–New York Knicks et Minnesota–L.A. Lakers.

Casting mêlant expertise et diversité

Côté production éditoriale, Prime Video a misé sur un casting mêlant expertise et diversité. Isabelle Yacoubou, Diandra Tchatchouang et Simon Darnauzan commenteront les matches aux côtés des journalistes Clément Halberstadt, Maximilien Le Liard et Benoît Daniel.

Les fans auront aussi la possibilité de suivre les commentaires américains, avec les émissions d’avant et d’après-match importées des États-Unis, sous-titrées en français, où interviendront des légendes comme Steve Nash, Dirk Nowitzki ou Dwyane Wade.

Le NBA League Pass à partir de 19,99 euros

Cependant, une part importante de l’offre NBA reste à définir. beIN Sports, diffuseur historique depuis 2012, n’a pas encore officialisé le renouvellement de son contrat, même si un accord est espéré. Cela permettrait notamment de prolonger NBA Extra, émission emblématique de la chaîne.

Enfin, Prime Video distribuera également le NBA League Pass (à partir de 19,99 €/mois), garantissant l’accès à l’intégralité de la saison, pour les fans les plus assidus.

