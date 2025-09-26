Dans le cadre du contrat conclu entre l’UER (Union Européenne de Radio-Télévision) et l’Union Cycliste Internationale (UCI), France Télévisions a été désigné diffuseur hôte officiel des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc.

Grâce à ce partenariat, l’intégralité des disciplines sera diffusée sur les antennes du groupe public et sur sa plateforme numérique france.tv, garantissant une couverture d’envergure et un rayonnement exceptionnel à cet événement sans précédent dans l’histoire du cyclisme.

Le Comité d’organisation des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc se félicite de cet accord majeur qui assurera une diffusion nationale et internationale de l’événement.

Bon à savoir

Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027, également appelés UCI Cycling World Championships 2027, sont la deuxième édition d’un événement majeur réunissant toutes les disciplines du cyclisme sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Contrairement aux championnats traditionnels axés sur une seule discipline (comme la route), il s’agit d’un « Méga-Événement ».

Il inclut 20 disciplines au total, dont la route, le VTT, le BMX, le gravel, le para-cyclisme, l’esport cycliste, et même des nouveautés comme le cycle speedway indoor et le bike polo.

La déclaration

« Je me réjouis de cet accord important conclu entre l’UCI, l’UER et France Télévisions, qui assurera une diffusion optimale des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 en France. France Télévisions bénéficie d’une audience considérable, et joue depuis toujours un rôle de premier plan dans la visibilité et la promotion des grands événements cyclistes internationaux. Avec son programme sportif sans précédent, l’événement battra certainement des records en termes d’audiences, sur les antennes des diffuseurs et leurs nombreuses plateformes. » (David Lappartient, président de l’Union Cycliste Internationale)

