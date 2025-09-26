Le Paris Saint-Germain continue de faire vibrer ses supporters. Le club de la capitale a une nouvelle fois décroché le Label Or Accueil & Expérience décerné par la Ligue de Football Professionnel (LFP), une distinction qui récompense l’excellence dans l’accueil et l’expérience offerte aux fans. En parallèle, le PSG s’illustre pour la seconde année consécutive en remportant le Championnat des Tribunes, confirmant son engagement à faire du Parc des Princes un lieu unique de passion et de partage.

Ce double succès met en lumière le travail acharné et la régularité des équipes du PSG pour offrir une expérience inoubliable à leurs supporters. Le Label Or, attribué par la LFP, souligne l’engagement du club à créer des moments forts et des émotions uniques pour les fans, tout en plaçant l’innovation et l’accessibilité au centre de sa démarche.

Voici les principaux axes qui ont valu cette reconnaissance :

Développement des extérieures : les Fan Zones continuent de s’agrandir, offrant des animations toujours plus attractives et une restauration variée pour une ambiance festive avant et après les matchs.

Zones d’expériences améliorées : des espaces repensés pour immerger les supporters dans l’univers du PSG, avec des activations modernes et engageantes.

Stadium Coachs dédiés : une équipe formée pour accompagner les supporters avec professionnalisme, garantissant un accueil chaleureux et personnalisé.

Accessibilité optimisée au Parc des Princes : Une fluidité accrue dans les accès et une signalétique améliorée pour faciliter l’expérience des spectateurs.

En plus du Label Or, le PSG s’est vu décerner le Championnat des Tribunes pour la deuxième année consécutive. Cette distinction met en avant les nombreuses activations réalisées tout au long de la saison pour animer les tribunes et fédérer les supporters.