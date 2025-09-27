Le Trophée des champions 2025 opposera le PSG à l’OM le 8 janvier 2026 à Koweït City. Une première pour la LFP, qui poursuit sa stratégie d’exportation du football français à l’international.

La Ligue de football professionnel (LFP) poursuit sa stratégie d’internationalisation. Le Trophée des champions, qui opposera cette saison le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, se jouera le 8 janvier 2025 à Koweït City, au stade Jaber Al-Ahmad, a-t-on appris ce vendredi 26 septembre. Une première dans l’histoire de la compétition, qui témoigne de la volonté de la LFP de renforcer la visibilité du football français au Moyen-Orient.

LE KOWEÏT ACCUEILLERA LE TROPHÉE DES CHAMPIONS La 31e édition du Trophée des Champions se déroulera le jeudi 8 janvier 2026 au Koweït. Communiqué https://t.co/kDBMaobtV3 pic.twitter.com/kVIbP6SxQF — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 26, 2025

Cette affiche, traditionnellement disputée entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, opposera exceptionnellement le PSG, auteur d’un nouveau doublé championnat-coupe, à son dauphin en Ligue 1, l’OM. Le match sera retransmis sur Ligue 1+, la plateforme OTT lancée cette année par la Ligue, qui cherche à renforcer sa maîtrise de la diffusion et de la monétisation directe de ses contenus.

À l’étranger depuis 2009

Depuis 2009, la LFP a choisi de faire du Trophée des champions un outil de rayonnement international. Le match a ainsi voyagé de Montréal à Tel-Aviv, en passant par Pékin, Tanger, Libreville, Salzbourg ou encore Miami. À l’exception de deux éditions organisées en France, à Lens (2020) et Paris (2023), toutes les autres rencontres de cette période se sont déroulées à l’étranger. L’édition 2024 avait d’ailleurs déjà été accueillie par le Qatar, avec une victoire du PSG face à Monaco (1-0) au stade 974 de Doha.

Le choix du Koweït, pays encore inédit pour cette compétition, s’inscrit dans une logique d’ouverture à de nouveaux marchés du Golfe. Si les détails logistiques – notamment l’horaire exact – restent à préciser, cette nouvelle destination confirme l’ambition de la LFP : transformer ce match de prestige en vitrine internationale du football français, tout en consolidant des partenariats stratégiques dans des zones à fort potentiel économique et médiatique.

