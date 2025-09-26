Beckett Layne Ventures prend les rênes de l’AC Monza

Beckett Layne Ventures (BLV) a finalisé l’acquisition de 80 % des parts de l’AC Monza, club de football italien, auprès de Fininvest SpA.

Cette étape marque un tournant pour le club lombard, avec une transition complète prévue d’ici juin 2026, lorsque BLV détiendra la totalité des actions, Fininvest conservant 20 % jusqu’à cette date.

Brandon Berger et Lauren Crampsie, associés de BLV, ont exprimé leur enthousiasme quant à ce deal : « C’est un honneur d’acquérir l’AC Monza. Nous remercions la famille Berlusconi, Fininvest et Adriano Galliani pour leur collaboration. » Ces derniers ont également réitéré leur engagement à relancer ce club emblématique, conscients de l’engouement qu’il suscite chez ses fans.

L’objectif de BLV est clair : propulser l’AC Monza, actuellement cinquième de Serie B, vers une promotion rapide dans l’élite. Et retrouver une place de choix sur la scène footballistique italienne. En ce sens, BLV prévoit de nombreuses initiatives pour renforcer les liens avec la communauté locale et répondre aux attentes des supporters.

