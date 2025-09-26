Réseaux Sociaux

Le RC Lens et le groupe Lempereur poursuivent leur idylle

ParMathieu Portogallo
26 septembre 2025
©RC Lens

Le groupe Lempereur, partenaire du RC Lens depuis plus de 35 ans, prolonge son engagement avec les Sang et Or jusqu’en 2028, en tant que partenaire premium.

Acteur majeur de la distribution auto et moto dans les Hauts-de-France avec ses 49 concessions, ce groupe familial, créé en 1987, partage avec le club des valeurs d’authenticité, de proximité et d’attachement au territoire.

Dans le cadre de cette prolongation, le logo du groupe  continuera d’orner la face avant des maillots des équipes professionnelles masculine et féminine. Le partenariat s’étend également à un podium au pied de la tribune Lepagnot et au sponsoring du parking officiel de Bollaert-Delelis.

La déclaration

 « C’est avec une immense fierté que nous officialisons aujourd’hui la prolongation de notre partenariat avec le Groupe Lempereur, un partenaire historique et fidèle du RC Lens depuis plus de 35 ans. Depuis toujours, ce partenariat dépasse le simple cadre d’un engagement commercial. Il s’inscrit dans quelque chose de bien plus profond, de plus authentique : une histoire commune, un enracinement fort dans notre territoire, et surtout une communauté de valeurs. L’exigence, l’excellence, la fidélité et le sens du collectif… autant de piliers qui font la force du Groupe Lempereur et inspirent le Racing. » (Benjamin Parrot, Directeur général du Racing)

