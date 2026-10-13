Banijay entre à hauteur de 50 % au capital de la société de Tony Estanguet

Tony Estanguet s’associe au géant du divertissement Banijay Group pour accélérer le développement de mates, sa société spécialisée dans l’événementiel et les expériences sportives. Annoncé le 12 octobre 2026, ce rapprochement prévoit une répartition du capital à 50/50 entre Banijay et les fondateurs. Le montant de l’investissement n’a pas été dévoilé.

Créée au printemps 2026 par Tony Estanguet et Michaël Aloïsio, respectivement ancien président et ancien directeur général délégué de Paris 2024, mates ambitionne de capitaliser sur l’expertise acquise lors de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

Un nouvel acteur de l’événementiel sportif

Avec cette prise de participation, Banijay entend renforcer sa présence sur le marché du sport, identifié comme un relais de croissance stratégique.

Le groupe, qui a réalisé 4,88 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, dispose déjà d’une expertise dans les grands événements internationaux à travers Banijay Live et Balich Wonder Studio.

De son côté, mates souhaite créer ses propres événements sportifs, accompagner des projets existants et accélérer leur développement en France comme à l’international.

L’ancien président du COJOP avait également contribué à bâtir un modèle économique reposant sur plus de 1,2 milliard d’euros de revenus de partenariats.

Tony Estanguet assurera la présidence de mates, tandis que Michaël Aloïsio occupera la direction générale.

Si aucun premier événement n’a encore été officialisé, l’ambition est claire : faire émerger un acteur capable de développer des propriétés sportives associant expérience du public, événementiel et divertissement, avec l’appui du réseau international de Banijay.