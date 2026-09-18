Ancien joueur professionnel puis dirigeant au CIO, Yohann Lacroix lance STRYVE, une agence dédiée aux footballeurs. Mathieu Debuchy rejoint le projet comme investisseur.

Du terrain aux droits médias, puis désormais à la représentation de joueurs. Yohann Lacroix lance STRYVE, une nouvelle agence basée à Lausanne et spécialisée dans l’accompagnement des footballeurs professionnels.

Ancien joueur passé notamment par Auxerre et Lille, Yohann Lacroix a ensuite évolué pendant plus de dix ans dans le business du sport. Après une expérience chez CAA Eleven autour des droits médias de l’UEFA, il a rejoint le Comité International Olympique, où il pilotait jusqu’en août dernier la stratégie mondiale des droits médias.

Avec STRYVE, il entend proposer un accompagnement à 360° : négociations contractuelles et transferts, partenariats commerciaux, gestion de l’image, performance sportive, éducation financière ou encore préparation de l’après-carrière.

Amis depuis près de 20 ans

Pour lancer son projet, Yohann Lacroix peut compter sur un soutien bien connu du football français. Mathieu Debuchy entre au capital de l’agence comme investisseur stratégique. Les deux hommes se connaissent depuis près de vingt ans.

« Les joueurs ont besoin aujourd’hui d’un accompagnement de confiance, transparent et tourné vers le long terme », explique l’ancien international français aux 27 sélections, qui souhaite également partager son expérience avec les joueurs de l’agence.

STRYVE entend désormais s’appuyer sur son réseau international pour se développer dans le football professionnel.

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