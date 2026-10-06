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L’agence SPK s’installe à Paris et ouvre son cinquième bureau

ParYvan Romieu
6 octobre 2026
SPK Paris SPK Paris

SPK poursuit son développement avec l’ouverture d’un bureau à Paris. Déjà régulièrement présente dans la capitale à travers ses clients, ses productions et ses événements, l’agence de communication et médias spécialisée dans le sport dispose désormais d’une implantation permanente dans le Marais.

Avec cette ouverture, SPK, compte désormais 5 bureaux : Nantes, Marseille, Milan, Annecy et Paris.

Cette nouvelle implantation doit permettre au groupe de se rapprocher des marques, partenaires et talents présents dans la capitale, mais également de soutenir le développement de ses activités d’agence et de ses différents médias.

SPK développe en effet un modèle mêlant communication et contenus spécialisés dans les équipements sportifs. En février dernier, le groupe avait notamment lancé padelpack, sa cinquième verticale média, venant compléter son portefeuille de sites spécialisés composé de footpack., runpack., velopack. et basketpack..

ParYvan Romieu
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